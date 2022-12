Na Hongaars veto nu ook Poolse blokkade op Europese top weg

Polen heeft op het laatste moment een EU-veto ingetrokken dat de sfeer op de laatste Europese top van het jaar even dreigde te verpesten, zo meldden diplomaten donderdagavond. Daardoor leek een groot, en razend ingewikkeld pakket besluiten bevrijd te zijn uit een gordiaanse knoop.

Begin deze week heerste er nog opluchting in Brussel omdat een lastige Hongaarse blokkade uit de weg was geruimd. Maar Warschau nam het veto-stokje van Boedapest over, tot irritatie van de EU-diplomaten uit andere landen.

Veto ingetrokken

Het was eigenlijk de bedoeling dat de EU-ambassadeurs woensdag een laatste klap zouden geven op een vierledig akkoord dat maandag met veel kunst- en vliegwerk tot stand was gekomen. Onderdeel daarvan is een minimum tarief van 15 procent aan winstbelasting in de hele EU. Verder leek er alsnog unanieme steun te zijn voor 18 miljard euro aan EU-leningen aan Oekraïne, gekoppeld aan het bevriezen van ruim 6 miljard euro aan subsidies voor Hongarije, plus goedkeuring van het Hongaarse plan voor het Europese corona-herstelfonds.

Doordat de EU de subsidiekraan naar Hongarije iets minder fors dichtdraaide dan eerst voorgesteld, trok de regering-Orbán haar veto’s op de winstbelasting en de Oekraïense miljardenleningen in. Het was een complex akkoord waarbij zowel Boedapest als Brussel victorie kraaide. Totdat Warschau zich roerde. Nu is dat geheel er alsnog doorheen.

Negende sanctiepakket

Een overeenkomst over het negende sanctiepakket tegen Rusland hing ook nog enige tijd in de lucht. Polen lag daar opnieuw dwars, maar stond in dit geval niet alleen. Het vond Litouwen aan zijn zijde.

Behalve nieuwe strafmaatregelen tegen liefst tweehonderd Russische functionarissen zou de EU ook een versoepeling inlassen. Het gaat daarbij om de export van Russische kunstmest, via Europese havens naar bestemmingen in vooral Afrikaanse landen. Onder meer de Verenigde Naties hebben om deze versoepeling gevraagd om hongersnoden in ontwikkelingslanden te voorkomen.

Slechts één dag

Keerzijde van deze versoepeling zou zijn dat Russische oligarchen weer fors gaan verdienen aan die kunstmest-transporten. Polen en Litouwen vonden dat nadeel zwaarder wegen dan de voordelen van de voedselzekerheid in landen buiten de EU, maar gingen uiteindelijk toch overstag na enkele wijzigingen.

In tegenstelling tot een doorsnee Brusselse top duurde de bijeenkomst dit keer slechts één dag. Andere hoofdthema’s zijn onder meer de beoogde ingrepen op de energiemarkt en het Amerikaanse miljardenpakket aan subsidies voor vergroening van de economie. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor de Europese concurrentiepositie. EU-bedrijven hebben meer te lijden onder hoge energieprijzen dan concurrenten in andere handels-grootmachten in de wereld.

