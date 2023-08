Na hitfilm over de Aziatische scamindustrie beloven landen het probleem aan te pakken

Het is een industrie waarin duizenden jonge Zuidoost-Aziaten op dit moment vastzitten. Onder valse voorwendselen worden ze naar het buitenland gelokt, zogenaamd voor een simpele, maar zeer goedbetaalde baan.

Eenmaal aangekomen, meestal in Myanmar, blijkt alles een leugen: de slachtoffers worden achter gesloten deuren gezet en gedwongen om op datingapps onwetende internetters veel geld af te troggelen. Trouw sprak eerder dit jaar met zo’n slachtoffer, de 29-jarige Pei-Shan, die vast kwam te zitten in de scamindustrie van Myanmar. Haar boodschap tijdens dat interview was helder: doe dit niet.

Het is precies datzelfde verhaal dat centraal staat in de Chinese kaskraker No More Bets, die nu een dikke twee weken in de bioscopen te zien is. In die film speelt Zhang Yixing, in het echte leven een boyband-ster, een ietwat naïeve computerprogrammeur. Hij wordt naar de niet-bestaande Zuid-Aziatische stad Jianan gelokt, waar hem een goede baan is beloofd. Medehoofdrolspeler Jin Chen, een model in de film, maakt vol goede verwachtingen dezelfde reis. Dat alle beloftes leugens zijn, ontdekken ze te laat. Dan zitten ze al vast in een schoolgebouw achter een groot hek, van waaruit ze onwetende internetters geld moeten aftroggelen. Wie niet meewerkt, kan gewelddadige straffen verwachten.

Zoek- en reddingsoperaties

De film is een grote hit bij het Chinese publiek: binnen twee weken haalde hij al ruim 3 miljard yuan, zo’n 380 miljoen euro, binnen. De populariteit is zo groot, dat de film ook leidt tot nieuwe actie tegen de illegale miljoenenindustrie.

Donderdag kondigden Laos, Thailand en China een nieuw plan aan om de industrie een stuk strenger aan te pakken. Na een overleg in het Thaise Chiang Mai publiceerde Chen Hai, de Chinese ambassadeur in Myanmar, een gezamenlijke verklaring met zijn Thaise en Laotiaanse collega’s. ‘We gaan ons best doen zoek- en reddingsoperaties uit te voeren en meer moeite te doen de daders te vinden’, staat daarin.

De landen beloven beter te gaan samenwerken om de scams te stoppen, die vaak zijn gebouwd op internationale netwerken. De scambedrijven opereren vooral in Myanmar en Cambodja, maar de kwetsbare jongeren die slachtoffer worden van de industrie, komen uit heel Zuidoost-Azië.

Tekst gaat verder onder video

De laatste maanden groeit de aandacht voor de scamindustrie in de regio. In mei kondigde een groep bestuurders uit Zuidoost-Azië op een bijeenkomst van Asean-landen al aan de bedrijven strenger aan te pakken. In diezelfde maand deed de inmiddels ontslagen Chinese buitenlandminister Qin Gang tijdens een bezoek aan Myanmar een oproep de daders op te sporen.

Helemaal realistisch, dat is de film niet, volgens Sammy Chen van de antiscamorganisatie Gaso. “Zo worden de slachtoffers vastgehouden in een schoolgebouw, terwijl meestal een casino of oud hotel wordt afgehuurd.” Maar die foutjes op detailniveau zijn volgens Chen niet het belangrijkste. “Het probleem is goed verfilmd en het raakt het grote publiek echt. Deze nieuwe aandacht voor de scamindustrie juichen we toe.”

Lees ook:

Moderne slavernij: hoe Pei-shan vast kwam te zitten in de scamindustrie van Myanmar

Tienduizenden jonge Zuid-Aziaten zitten vast in een miljoenen-scamindustrie, waarin ze onder dwang mensen op datingapps veel geld afhandig moeten maken. Pei-shan was een van hen.