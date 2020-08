Na heel wat ophef zijn de blote borsten op Franse stranden gered

De affaire doet denken aan een Louis de Funès-film uit 1964: ‘Le Gendarme de Saint-Tropez’. In de komedie maakt de plattelandswachtmeester Ludovic Cruchot in Saint-Tropez jacht op nudisten en vooral op blote borsten. Natuurlijk speelt acteur De Funès de bekrompen agent op het strand.

Anno 2020 waren er twee gendarmes die in de rol van De Funès van 56 jaar geleden kropen. Ze kregen van een vakantievierend gezin een melding dat er vrouwen met ontbloot bovenlijf op het strand van de badplaats zaten. Het gezin vond dit stuitend vanwege hun kinderen.

De agenten togen naar de dames met blote borsten en verzochten hen dringend zich aan te kleden. De gendarmes hadden zich klaarblijkelijk niet vergewist van het feit dat het bruinen van borsten in de zon in het geheel niet verboden is in Sainte-Marie la Mer.

Poster van de film ‘Le gendarme de Saint-Tropez’ uit 1964 met Louis de Funès in de hoofdrol.

Een rel was geboren op Twitter onder de hashtag #seinsnus (topless). Het recht van de vrouw op blote borsten werd door de overijverige gendarmes aangetast. Alleen aan haar is de keus: bloot of niet op het strand.

De lokale gendarmerie probeerde de zaak nog te sussen. De burgemeester van het stadje distantieerde zich van het optreden. Topless zonnen behoort tot ‘de vrijheden van de republiek Frankrijk’. De nationale gendarmerie sprak van ‘dom optreden’. De minister van binnenlandse zaken, Gérald Darmanin, liet er geen misverstand over bestaan: “Vrijheid is een groot goed”. Het recht van de vrouw om zelf over haar borsten te beslissen op het strand wordt niet aangetast.

Lees ook:

Topless zonnen raakt uit de mode, behalve onder Spaanse vrouwen

Topless zonnen op het strand raakt uit de mode. Het uittrekken van het borsten bedekkende textiel heeft de afgelopen jaren in verschillende grote Europese landen qua populariteit behoorlijk ingeboet.