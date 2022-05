Na haar vlucht voor de Russen voelde de Georgische Olja Bitsadze (83) zich nooit meer echt thuis

Het geluid van de eerste overvliegende straaljagers en bominslagen vergeet Olja Bitsadze nooit meer. Hoewel ze zelf nog sliep op die bewuste zomerdag in augustus 2008, toen het Russische leger een offensief begon in en rondom de Georgische regio Zuid-Ossetië, dreunden de explosies rondom haar huis door tot in haar dromen. Pas toen haar buren naast haar bed stonden en schreeuwden dat ze direct moesten vertrekken, besefte ze ten volle wat er aan de hand was.

Niet veel later sloeg ze vanuit haar woonplaats Ergneti, pal op de grens met Zuid-Ossetië, op de vlucht richting het nabijgelegen Georgische provinciestadje Gori. Maar haar man besloot te blijven. “Hij wilde het huis niet achterlaten”, vertelt de 83-jarige Georgische zittend in een fauteuil in haar huis, waar de geur van de houtkachel in het meubilair is getrokken. Aan de muur hangt een vogelkooi met een kwetterende kanarie. “Hij bouwde ons huis met zijn eigen handen op en hij wilde ons vee ook niet achterlaten”.

Stokslagen

Het bleef niet zonder gevolgen. Binnen een kwestie van uren stonden er Russische soldaten op het erf van Bitsadze. Ze plunderden het hele huis en takelden haar man minutenlang toe met stokken voordat ze hem in een beekje onderaan de heuvel gooiden, vlak bij hun woning. Met een schedelfractuur en een bebloed hoofd probeerde Bitsadzes man zichzelf in veiligheid te brengen. Hij liep ruim 45 kilometer door stromend water, voordat hij doorweekt en onder de modder veilig gebied bereikte. Maar het mocht niet baten. “Drie maanden later overleed hij alsnog door het emotionele en fysieke trauma dat hij opliep”. Terwijl ze het verhaal vertelt stromen de tranen.

Bitsadze zelf keerde pas vijf maanden nadat het geweld stopte terug naar Ergneti. Eenmaal thuis trof ze alles volledig in puin aan. “Mijn huis was weggevaagd, compleet verwoest en afgebrand. Er stond niet meer dan een ruïne en ze hadden alles van waarde meegenomen. Persoonlijke spullen, onze dieren, alles.” Zo goed en kwaad als het ging probeerde Bitsadze opnieuw een thuis te bouwen. Hulp kreeg ze onder meer van een Deense ngo, maar genoeg was het niet. “Kijk eens om je heen”, wijst ze naar haar huis. “Het dak sluit niet aan op de muren, de houten steunbalken ontbreken op sommige plekken en overal zitten nog gaten van bominslagen in de muurtjes die nog wel overeind stonden”.

De grens met zelfverklaarde republiek Zuid-Ossetië zit op slot

Sinds haar terugkeer in Ergneti is het leven dan ook niet meer hetzelfde. Na het Russische offensief in en rondom Zuid-Ossetië, dat in totaal nog geen week duurde en waarbij meer dan tweehonderd Georgische burgers het leven lieten, erkende Moskou de afvallige regio als een onafhankelijke staat en stationeerde het een permanente troepenmacht van enkele duizenden soldaten in het gebied. De grens tussen Georgië en de regio ging op slot en Zuid-Ossetië veranderde in een vazalstaat van Moskou.

De weg die langs het huis van Bitsadze loopt, eindigt sindsdien een paar honderd meter verder bij een controlepost van het Georgische leger waar wachttorens met camouflagenetten worden bemand door militairen met mitrailleurs. Voor het checkpoint staan dranghekken met stopborden erop en wie te dichtbij komt, wordt met veel gebaren en het nodige geschreeuw gemaand direct om te draaien. Te gevaarlijk, te onstabiel, te onvoorspelbaar.

Bitsadze ondervindt de nieuwe realiteit elke dag aan den lijve. Een paar minuten heuvelafwaarts vanaf haar erf ligt Tschinvali, de hoofdstad van de zelfverklaarde republiek Zuid-Ossetië. Vroeger kwam ze er met regelmaat om onder meer perziken uit haar tuin te verkopen op de lokale bazaar, maar nu mag ze de grens niet meer over. “Mijn zus woont nog aan de andere kant. We zien elkaar misschien één keer in de drie à vier jaar, als het Rode Kruis bemiddelt om familieleden van beide zijden bij elkaar te brengen”.

Het Russische leger op kruipafstand

Door al het leed werd Bitsadzes huis daarom nooit meer echt een thuis. Alleen in haar tuin voelt ze zich echt op haar gemak. Zelfs met een gebroken heup en een ruggenwervel die krom staat van de ouderdom probeert ze er nog elke dag in te werken, vertelt ze staand onder een jasmijn-boom waar ze een paar bloemen vanaf knipt en overhandigt. “Vroeger zaten we hier altijd met zijn allen aan een grote tafel. Mijn man, ik en de rest van de familie. We dronken en aten de hele dag. Het was een goed en vredig leven”, memoreert ze met een glimlach en weemoed in haar ogen.

Hoe anders is dat nu. De laatste tijd staat Bitsadze door de oorlog in Oekraïne weer onder hoogspanning. De Russische invasie van het buurland rijt alle oude wonden open en brengt de herinneringen aan de oorlog uit 2008 weer naar boven. “Ik ben als de dood dat wij straks aan de beurt zijn. Het Russische leger staat hier op kruipafstand klaar met wapens en tanks. Als Poetin klaar is met Oekraïne, kunnen wij zomaar de volgende zijn. Niemand weet waar hij toe in staat is”. Toch wil ze van geen wijken weten. “Ik ga niet nog eens mijn huis achterlaten.”

Lees ook:

Wereldwijd recordaantal van bijna 60 miljoen mensen ontheemd

Conflicten en natuurrampen hebben vorig jaar tientallen miljoenen mensen in eigen land op de vlucht gejaagd, waardoor het aantal ontheemden naar recordhoogte is gestegen.