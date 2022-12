Na drie jaar leert China pas met het coronavirus samen te leven

Ze is er klaar mee. Liu Na (31) bleef maandenlang binnen, net als de andere bewoners van Shahe. Tijdens een bezoekje aan een telefoonwinkel probeert de vrouw haar 7-jarige dochter bezig te houden. Het is een leuk uitje voor het kind, dat al maandenlang online les krijgt en haar klasgenootjes alleen van het computerscherm kent.

“Elke keer is er weer een andere variant waar ik bang voor moet zijn. Nu is het genoeg geweest", zegt Liu. Haar vingers, gewikkeld in plastic handschoenen, gaan door de paardenstaart van haar dochter. Het meisje heeft nog geen koorts gehad, maar Liu wel, en ze wil haar beschermen zolang het kan. “Het is als een zware griep.”

De inwoners van Shahe – zo’n 96.000 in het stadshart, en 450.000 in de dorpjes eromheen – zijn de tel kwijtgeraakt van het aantal coronabesmettingen. Het stadje, zo’n 400 kilometer onder de hoofdstad Peking, ligt in het hart van een industriegebied. Het troosteloze landschap dat tot een paar jaar geleden vaak in dikke smog gehuld was, is gehavend door mijnbouw. Begin december ging het virus rond in de regio, Shahe zat voor de derde keer in één jaar in een strenge lockdown. En ondertussen was de bodem van de lokale kas in zicht. De lokale overheid kon het niet meer opbrengen om haar inwoners bijna dagelijks te testen.

Vanaf 1 december, vertellen de inwoners, vertrokken er plotseling geen bussen meer naar de centrale isolatiekliniek. Er werd ook niet meer getest, en wie ziek werd, moest thuis herstellen. Als een van de eerste plekken in China was Shahe afgestapt van het zero covid beleid. Het geeft het stadje een voorsprong van ongeveer twee weken op metropolen zoals Peking, Shanghai en Guangzhou. Het coronavirus raast door de steden aan de oostkust, nu de inperkingsmaatregelen zijn losgelaten.

Een mensensliert voor de apotheek

Shahe lijkt inmiddels over de piek van besmettingen heen – al is dat lastig vast te stellen omdat er dus niet meer wordt getest. Bijna iedereen die buiten komt heeft een lelijk hoestje, en veel mensen geven openlijk toe dat ze bij zelftesten positief bleken voor Covid-19. Maar als de koorts na een paar dagen is weggetrokken, gaan ze weer aan het werk of doen ze boodschappen.

Aan het eind van de mensensliert voor de ingang van een grote apotheek, sluit een jonge vrouw aan. Verscholen in haar zwarte gewatteerde jas, rilt ze. Als het haar beurt is om haar bestelling door te geven, pakt een winkelmeisje twee pakjes kruidentabletten van een grote stapel op de tafel naast de ingang. De kruidentabletten Lianghua Qingwen zijn zo populair dat iedereen er maximaal twee doosjes van mag kopen. “Het is mijn derde dag”, fluistert het meisje in de zwarte jas. “Ik was bang om ziek te worden. Maar koorts hebben is beter dan binnenblijven.”

Rij voor een apotheek in Nanjing. Nu veel Chinezen met corona besmet raken, is er overal een enorme vraag naar medicijnen. Beeld AFP

De inwoners van Shahe zijn opgelucht dat de situatie eindelijk verandert. Het is aan henzelf om nu gezond te blijven, herhalen ze het verhaal van de Communistische Partij. “Het is maar omikron”, zegt Liu Na in de telefoonwinkel. “Deze variant is niet zo ernstig als de vorige.”

Leven met het virus was bijna drie jaar lang geen optie. Het zou ‘kolossale schade’ opleveren tot wel 1,6 miljoen doden, twitterde regeringswoordvoerder Hua Chunying nog in mei van dit jaar. De strijd tegen covid opgeven zou ‘verraad aan de mensheid’ zijn, en een ‘enorme fout’, twitterde commentator Hu Xijin. Eén miljoen besmettingen laten zien dat de Verenigde Staten geen supermacht is, vond staatskrant Global Times aan het begin van de epidemie, toen het virus in de VS snel om zich heen greep.

En nu is China zelf aan de beurt. De staatsmedia maakten plots een 180 graden draai en vertellen de Chinezen dat covid slechts een griep is. Het is voortaan je eigen verantwoordelijkheid om ervan te herstellen.

Officieel heeft de regering nog altijd niet toegegeven dat ze haar doel van nul covidbesmettingen heeft losgelaten. Wel liet de Global Times top-epidemioloog Zeng Guang uitleggen dat het vasthouden aan nul besmettingen ‘onrealistisch’ was geworden nu de vaccinaties hun werking verliezen, de omikronvarianten BF.7 en BA5.1 zo vreselijk besmettelijk zijn én er een koude winter aankomt. De verwachting dat 30 procent van de Chinezen besmet zou raken, lijkt een stuk hoger uit te komen, geeft Zeng toe. Het aantal zieken stijgt in razend tempo.

Exit-golf staat aan het begin

In Peking staan lijkwagens in de rij voor uitvaartcentra en crematoria die de toestroom van het aantal overledenen niet meer aankunnen. Maandag gaf de regering voor het eerst toe dat er twee mensen aan covid zijn gestorven. In werkelijkheid kunnen het er veel meer zijn.

Omdat er niet meer wordt getest, zou het goed kunnen dat mensen met longontsteking, kanker of diabetes een laatste duwtje kregen door een covidbesmetting. ‘Ik denk niet dat we in China veel coviddoden gaan zien’, zegt Ben Cowling, epidemioloog aan de Universiteit van Hongkong. Hij legt uit dat internationale cijfers moeilijk te vergelijken zijn. “In de VS werd iedereen die binnen 28 dagen na een positieve covidtest overleed, als covidslachtoffer genoteerd. Dus ook mensen die een milde besmetting hadden, en door een bus zijn aangereden.”

De exit-golf staat pas aan het begin. Andere landen die het virus onderdrukten, remden de eerste uitbraak met allerlei maatregelen af, maar China lijkt meteen van de fase van onderdrukking door te willen naar ‘leven met het virus’. Daar komt het land niet zomaar mee weg, verzekert Cowling. “Absoluut niet. Het aantal infecties verdubbelt nu per dag. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Familieleden dragen bij het crematorium van Peking het portret van een overledene. De golf aan coviddoden overspoelt de mortuaria en crematoria in de Chinese hoofdstad. Beeld AFP

Huang Yanzhong, die werkt als deskundige in de internationale gezondheidszorg voor de Amerikaanse Council on Foreign Relations, wijst op het grote aantal mensen dat onvoldoende gevaccineerd is. “De risico’s zijn er: 8 miljoen mensen boven de 80 zijn niet gevaccineerd. Dus tenzij deze variant is geëvolueerd op een manier die haar onschadelijk maakt, kan China niet voorkomen wat in Taiwan of Hongkong gebeurde.” Het einde van de strikte coronamaatregelen daar, zorgde ook voor een grote golf aan besmettingen.

In Shahe weet niemand iets over coviddoden. Aan de telefoon beweert één uitvaartbedrijf dat er ‘meer ouderen overlijden door het koude weer’. Bij een winkel voor rituele uitvaartbenodigdheden laat een medewerker telefonisch weten geen tijd te hebben om te praten. “Ik ben erg druk op dit moment – héél druk, als je begrijpt wat ik bedoel.”

De lokale koortskliniek was een week geleden nog afgeladen vol, nu is er bijna niemand meer. In een van de behandelkamers in de steriel ogende witte gang, houdt een moeder haar apathische dochter in haar armen. De ogen van het kleine meisje zijn gesloten en haar mond hangt open, terwijl de verpleegster een infuus klaarmaakt. In een andere kamer komen vier mensen in witte pakken bijeen om te overleggen met een potentiële patiënt. Ben je moe? Hoofdpijn? Koorts? Diarree? vraagt één van hen, een vrouw met een klein brilletje die zich als dokter voorstelt. “Wacht maar gewoon, de koorts komt wel.” Wat eraan te doen is? De dokter denkt even na en roept dan uit: “Drink warm water! En ontspan!”

Kiezen tussen twee kwaden

Wie koorts heeft blijft nu thuis, precies zoals de regering hen heeft geadviseerd. Alsof het stadje wéér in lockdown gaat. Maar dit keer is er licht aan het eind van de tunnel. “Een lockdown of koorts – het is kiezen tussen twee kwaden”, haalt de dokter haar schouders op.

De inwoners van Shahe blijven binnen en als ze toch naar buiten gaan, dragen ze stevige mondkapjes. Met dit soort maatregelen, in combinatie met een vierde vaccindosis, het sluiten van scholen en het stimuleren van thuiswerken, zou China voor het best mogelijke scenario kunnen gaan. Dat wil zeggen: het aantal doden beperken tot ongeveer 700.000, aldus een donderdag gepubliceerd rapport van drie onderzoekers in Hongkong.

Vooralsnog lijkt de regering die maatregelen vooral aan de mensen zelf over te laten. Toch is het nog niet te laat, sust epidemioloog Ben Cowling. “De beste tijd voor dergelijke maatregelen is net voor en na de piek van infecties.” Maar hij geeft toe dat er aan mitigatie, afremmen van virusverspreiding tot nu toe weinig te zien is. Wat doet de regering wel? De vaccinatiecampagne is opgevoerd, en medicijnproducenten zijn door Peking aangespoord om de productie maximaal op te schroeven om ervoor te zorgen dat er genoeg vaccins en antivirale medicijnen beschikbaar zijn.

Een groot hoofdpijndossier zijn de medische voorzieningen op het platteland. Die hebben niet de capaciteit om ernstige besmettingen te behandelen. Er zijn minder dan vier ic-bedden per honderdduizend Chinezen. In sommige rurale gebieden is zo’n bed honderden kilometers verderop. Dat moet beter, en ieder dorp in China moet een koortskliniek opzetten om covidbesmettingen te scheiden van ziekenhuispatiënten. Maar de vraag is of er voldoende medisch personeel is om al die verbeteringen uit te voeren. “Hebben die klinieken de capaciteit om kruisbesmetting te voorkomen? En kunnen de dokters daar het onderscheid maken tussen verkoudheid, griep en covid? Of worden dit een soort blotevoetendokters?” vraagt Huang Yanzhong, verwijzend naar ‘artsen’ die onder het Mao-bewind zonder enige medische achtergrond naar het platteland trokken.

Snel weer aan het werk

Aan het begin van de avond, in de droge vrieskou op weg naar zijn auto vertelt een oudere man met een zwarte pet dat hij vertrouwt op de dokters in Shahe. “Omikron is een stuk minder gevaarlijk geworden. Als je echt ziek wordt, krijg je medicijnen.” De man rinkelt met zijn sleutels terwijl hij de regeringspropaganda voordraagt. Boven in het ziekenhuis ligt zijn vrouw met een gevaarlijk hoge bloeddruk. Toch lijkt hij zich geen zorgen te maken over de gevolgen van een covidbesmetting. “We moeten voor onszelf zorgen. Als je absoluut veilig wilt zijn, blijf je binnen.” In de ziekenhuislift sproeit een schoonmaker ontsmettingsmiddel op de vloer en tegen de muren. Een witte waas op de ruiten van de zevende verdieping vertroebelt het zicht op de lichtjes van Shahe.

Een eenzame, jonge verpleegster die nerveus haar grote bril weer op haar neus duwt, begint net aan haar avonddienst op de afdeling voor hartpatiënten. Ze geeft toe dat ze bang is, want ze heeft nog geen koorts gehad. “Je moet snel weg. Het is niet veilig voor de patiënten.” Ze pakt een fles ontsmettingsmiddel en begint te sproeien.

Over het personeelstekort wil de verpleegster niets zeggen, maar een arts van een ziekenhuis in het nabijgelegen Xingtai vertelt dat meer dan de helft van het medisch personeel ziek thuis zit. Ze hebben de opdracht gekregen om binnen drie dagen weer aan het werk te gaan – genezen of niet. Het is een scenario dat zich door het hele land ontvouwt. Terwijl twee weken geleden bedrijven en wooncomplexen nog werden afgesloten zodra er één ‘verdacht geval’ werd gesignaleerd, worden werknemers in de stadsprovincie Chongqing sinds dinsdag aangespoord om ‘gewoon’ weer aan het werk te gaan als er sprake zijn van ‘geen of milde symptomen’.

Het uitgummen van de ‘nul-covid-lijn’ moet de economie weer doen herstellen. Dat kan even duren. In Shahe zit zeker de helft van alle winkels op slot. Er zijn te weinig mensen om ze te bemannen en te weinig klanten om fatsoenlijke omzet te draaien. Maar de radicale beleidsdraai biedt hoop. “Er zijn al meer auto’s op de weg dan een paar maanden eerder”, zegt de eigenaar van de telefoonwinkel. “Ik ben dit jaar 25 procent van mijn omzet kwijtgeraakt. Maar nu komt het weer goed.”

Dat de omikronvariant van het virus minder ernstig ziek maakt, dan eerdere varianten, ontdekt China bijna driekwart jaar na de rest van de wereld. Liu Na en de twee meisjes die haar met haar telefoon helpen, sommen op hoeveel slachtoffers het virus in de Verenigde Staten wel niet maakte – de Chinese media berichtten er graag over. Maar als China nu de deuren opent voor omikron, kon dat toch al veel eerder? Ze zijn even stil. Ja, het had sneller gekund, knikken de meisjes. “We zijn een jaar kwijtgeraakt", zegt Liu.

De identiteit van de anonieme sprekers is bekend bij de hoofdredactie

Lees ook:

Chinezen staan er alleen voor nu de ‘totale volksoorlog’ tegen covid een nieuwe fase in gaat

De plotselinge verandering van China’s covidbeleid is een grote gok. De dodelijke gevolgen kunnen de partij zwaar beschadigen.