Na dreigende dambreuk in Vermont dringt het besef zich op: de Amerikaanse infrastructuur is zwaar verouderd

Inwoners van Vermont verplaatsten zich de afgelopen dagen met kajakken door kolkende waterstromen die bezit hadden genomen van de straten. Extreme regenval zorgde in korte tijd voor zware overstromingen in de in de staat in het noordoosten van Amerika. Meer dan honderd mensen moesten worden gered en duizenden huizen en bedrijfspanden werden verwoest, volgens The Washington Post. Alleen sloeg de paniek pas echt toe toen de Wrightsville-dam dreigde door te breken.

Het bleef uiteindelijk bij een doemscenario – de dam lijkt het vooralsnog te houden. Maar nu het waterpeil zakt komt de kwetsbaarheid van Vermont bloot te liggen. Van de 363 dammen is meer dan de helft aangemerkt als gevaarlijk of zeer gevaarlijk, blijkt uit een inventarisatie van de Amerikaanse autoriteiten, meldt nieuwszender USA Today. Dat betekent dat als ze breken er waarschijnlijk doden zullen vallen.

De slechte staat van de dammen is onderdeel van een groter probleem: de kwaliteit van veel infrastructuur is erbarmelijk. De VS zijn vermaard om hun achterstallig onderhoud. Het aantal gescheurde gebouwen, kapotte wegen en verouderde bruggen is gigantisch. Verschillende presidenten zeiden er iets aan te willen doen, maar daar kwam tot nu toe weinig van terecht.

Revolutionair investeringsplan

Ook de huidige president Joe Biden is zich bewust van de afbrokkelende infrastructuur. Een van zijn speerpunten toen hij in 2021 zijn intrek nam in het Witte Huis: afrekenen met die slepende erfenis. Hij kondigde een revolutionair investeringsplan aan en beloofde miljarden te steken in het verbeteren van de infrastructuur. Het is de vraag of dat genoeg zal zijn. Naar schatting is een veelvoud nodig, namelijk enkele biljoenen.

Volgens Wijnand Veeneman, expert op het gebied van infrastructuur aan de TU Delft, heeft dat alles te maken met de financiering. “In Nederland verwachten we een goed aangelegd en onderhouden infrastructuur, waar we als burgers voor betalen”, zegt hij. “In de VS wordt veel infrastructuur betaald met aandelen, zogenoemde bonds. Private partijen kunnen bonds kopen in ruil voor rendement, uitgekeerd door de overheid.”

Het resultaat is dat de overheid zich vooral richt op de kortetermijninvesteringen in nieuwe infrastructuur en weinig op behoud van het bestaande.

Dat systeem veranderen is moeilijk. Veeneman wijst op een diep zittend cultuurverschil. “Als in Nederland een dijk breekt, gaan we ervan uit dat de overheid voor ons zorgt. In de Verenigde Staten is dat vertrouwen er niet. Amerikanen zien de overheid als een noodzakelijk kwaad waar je zo weinig mogelijk geld aan moet uitgeven. Maar een kleine overheid kan ook minder bieden, zoals goed onderhouden infrastructuur.”

Kosten van een lange levensduur

De wetenschapper signaleert ook de kwetsbaarheden in het Nederlandse systeem. “Sinds de jaren zestig is er hard gewerkt aan nieuwbouw en te weinig rekening gehouden met de lange levensduur en de kosten daarvan. De uitdaging voor de komende decennia is de kwaliteit goed houden. De focus verschuift van het bouwen van nieuwe wegen en spoorlijnen naar het op peil houden van huidige voorzieningen.”

De overstromingen roepen in Vermont herinneringen op aan tropische storm Irene van augustus 2011. Daarbij kwamen in de staat zes mensen om het leven. Voorlopig is er van opluchting ook nog geen sprake. Voor donderdag en vrijdag is er weer hevige regenval voorspeld. “Het gevaar is nog niet geweken”, aldus gouverneur Phil Scott. “Dit is nog lang niet voorbij.”

