Na dodelijk ongeluk is Colombia klaar met nazaten van Escobars nijlpaarden

De nijlpaarden van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar zijn opnieuw negatief in het nieuws gekomen. Het betreft een nazaat van een van de vier hippopotamidae, die Escobar in de jaren tachtig importeerde voor zijn privédierentuin in West-Colombia. Na zijn dood in 1993 werden de dieren losgelaten waarop ze zich snel voortplantten; het zijn er nu 150. De autoriteiten en lokale inwoners zoeken al langere tijd tevergeefs naar maatregelen om de populatie in te perken.

Nu een nijlpaard betrokken is geraakt bij een dodelijk verkeersongeluk in de staat Antioquia, is voor gouverneur Aníbal Gaviria Correa de maat echt vol. Het nijlpaard werd dinsdag op de snelweg aangereden en stierf later aan zijn verwondingen – de bestuurder kwam met de schrik en wat blikschade vrij.

Este doloroso accidente reafirma la importancia de realizar con urgencia la traslocación de los hipopótamos de Doradal a la India y México.



Presidente @petrogustavo, Ministra @susanamuhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales 🙏🏻 pic.twitter.com/VBCf0vP4oi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) 12 april 2023

Door het ongeval wordt het plan om de beesten te exporteren naar het buitenland opnieuw van stal gehaald. Correa riep de president via Twitter op om daarbij te helpen, en plaatste een gruwelijke foto van het ongeluk. Wellicht om niet de indruk te wekken iets tegen nijlpaarden te hebben, noemde hij de beesten ook ‘majestueuze dieren’.

