Na deze rampzalige zomer hopen de Spaanse vakantie-eilanden vurig op overwinteraars

De terrasstoelen waarop obers, koks, kamermeisjes en al die anderen die de toeristenindustrie op Gran Canaria draaiende houden, bijkomen van het sloven, zijn tegenwoordig grotendeels verlaten. “Ze bestellen niet meer dan één kopje en ’s avonds is de hoofdstraat verlaten”, vertelt Jesús Guijarro (53) die een barretje bestiert in het door onheilspellende zandheuvels omgeven Canarische slaapstadje Vecindario.

Gelegen niet ver van het toeristische Maspalomas aan de zuidkant van het Canarische Eiland, trok het plaatsje de afgelopen jaren drommen arbeidskrachten die een betaalbare uitvalsbasis zochten voor werk in hotels en horeca. Maar nu toeristen dit jaar vanwege de coronacrisis massaal wegblijven, heeft dat direct invloed op de economie van Vecindario die bestaat bij de gratie van wat toeristen even verderop uitgeven.

Bewoonster Natalia Vicco (37) die al jaren als kamermeisje bij een grote hotelketen werkt, zit nu thuis, vertelt zij achter haar enige kopje koffie van vandaag. “Nieuwe kleren kopen of onze koelkast vervangen doen we niet. We stellen alle niet uiterst noodzakelijke aankopen zoveel mogelijk uit”, zegt ze. Voor haar man Martín Batista (35), met wie zij een 10-jarig zoontje heeft, waren er ook geen uren meer in het restaurant waar hij als ober werkte. Nu kan hij in een café een paar maanden invallen, maar of hij daarna nog ergens aan de slag kan, hij heeft geen idee.

Kamermeisje Natalia Vicco en kok Martín Batista drinken een kopje koffie in hun woonplaats Vecindario op Gran Canaria. Beeld Alex Tieleman

De economie is er voor een derde afhankelijk van het toerisme

Het aantal hotelovernachtingen op de Canarische Eilanden liep dit jaar tot en met augustus met maar liefst 80 procent terug. De eilanden behoren samen met de Balearen tot de meest kwetsbare Spaanse regio’s, omdat de economie er voor een derde afhankelijk is van het toerisme. Na de desastreuze coronazomer is de voor Spanje zo belangrijke toeristensector twintig jaar terug in de tijd gekatapulteerd, stelt de Wereldtoerisme-organisatie. Herstel tot het oude niveau wordt op z'n vroegst pas eind volgend jaar verwacht.

Op de Canarische Eilanden hebben toonaangevende hotelketens als RIU daarom al deze maand deels de deuren gesloten, terwijl het toeristenseizoen vanwege het gunstige klimaat normaal gesproken 365 dagen per jaar doorgaat.

Kamermeisje Vicco kan nu gelukkig nog profiteren van de Spaanse versie van de werktijdverkortingsregeling, maar onzeker is voor hoe lang nog. Want als er ook geen Noord-Europeanen komen overwinteren, gaat bij haar de geldkraan definitief dicht.

Bareigenaar Jesús Guijarro uit Vecindario. Beeld Alex Tieleman

Animatieteams zouden weleens een ideale bezuinigingspost kunnen zijn

Een enkele toerist ligt deze dagen nog wel te zonnen op de Canarische stranden, maar de eilanden moeten het toch echt hebben van de massa, weet Gianni Bartolozzi. De Vlaamse directeur van Fiesta Consulting op de Canarische Eilanden verzorgt animatieteams in grote hotelketens waar bingo en aquagym inmiddels vaak al lang zijn ingeruild voor activiteiten als yoga, paddle surf en tai chi, legt Bartolozzi uit in een café met een ingelijste ham aan de muur.

Het werk ligt voor hem nagenoeg stil en Bartolozzi vreest dat de animatieteams een ideale bezuinigingspost zijn voor hotels die de verliezen van het rampjaar zullen proberen te beperken. Hij komt wel rond met een crisisuitkering en een vriendin die werkt, maar om hem heen ziet hij de dominostenen van de Canarische service-industrie één voor één omvallen: een bevriende Poolse ondernemer die luxe villa's verhuurde heeft de deuren al moeten sluiten. Een andere vriend heeft zijn scooterverhuurbedrijf te koop gezet. “Ik heb zelf mijn huwelijk in augustus moeten uitstellen: de trouwlocatie was niet meer beschikbaar en het cateringbedrijf deed geen zaken meer.”

Het van oorsprong Chileense kamermeisje Marcia Díaz Farias (53) zit ook thuis, vertelt zij, wandelend onder een haag van bruinkleurende palmbomen aan de hoofdstraat van Vecindario. Wat tien dagen terug nog een winkel voor sportkleding was is nu door de eigenaar verkocht en razendsnel getransformeerd in een Chinese bazaar compleet met zwaaiende gouden katten in de etalage. “Alles hangt hier met elkaar samen. Als wij minder te besteden hebben, dan merken de winkels dat hier gelijk en moeten ze uiteindelijk sluiten.”

Veel landen scheren met de reisadviezen heel Spanje over een kam

Bareigenaar Guijarro moet ondertussen met pijn in het hart een paar klanten wegsturen die willen roken op het terras. Want dat mag niet meer onder de coronaregels die de regioregering heeft opgelegd. De autoriteiten moeten het deze dagen niet alleen opnemen tegen de virusverspreiding, maar ook tegen het slechte corona-imago van Spanje dat gebukt gaat onder de hoogste besmettingsgraad van alle Europese landen die nu kampen met een tweede coronagolf. Want ook al zijn de coronacijfers op de eilanden een stuk lager dan op het vasteland, veel landen, waaronder Nederland, scheren met de reisadviezen heel Spanje over een kam.

Kok Batista nipt zijn laatste restje koffie van de dag. Hij en zijn vrouw hopen dat de toeristen tijdens de gure Noord-Europese wintermaanden toch zullen afreizen naar de warme eilanden. Ten tijde van de vorige economische crisis die Spanje teisterde, week Batista nog uit naar zijn thuisland Uruguay, maar daar ziet hij nu geen heil meer in. “Daar is het nog erger. Het virus is overal.”

