Na dertig jaar afname nemen kernwapens wereldwijd weer toe: ‘De risico’s zijn onaanvaardbaar hoog’

Niet alleen de fabrikanten van reguliere wapens beleven momenteel gouden tijden, ook hun collega’s in de kernwapenindustrie kunnen in hun handen wrijven. Na een afname sinds het einde van de Koude Oorlog beleven nucleaire wapens een revival, zegt het Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Uit een inventarisatie van het Zweedse onderzoeksinstituut blijkt dat de negen kernmachten in de wereld hun arsenaal van inzetbare kernwapens in 2022 hebben uitgebreid. Het totale aantal ‘operationele kernkoppen’ is tussen januari 2022 en januari 2023 met 86 stuks toegenomen. Het wereldwijde totaal komt daarmee op 9576 exemplaren.

China verstevigt positie in top drie kernmachten

Bij de uitbreiding van de arsenalen liep China voorop. Het land heeft nu 410 kernkoppen, zestig meer dan het jaar ervoor. Het Sipri denkt dat Peking, als het op deze voet doorgaat, in het komende decennium evenveel langeafstandsraketten kan hebben als Rusland of de Verenigde Staten. Zulke raketten kunnen dragers zijn van kernwapens.

De VS en Rusland bezitten nu meer dan 90 procent van alle kernwapens. Alhoewel hun arsenalen het afgelopen jaar ongeveer gelijk bleven, zijn de supermachten bezig die te moderniseren. Onderdeel van die modernisering is het ontmantelen van meer dan duizend verouderde kernkoppen.

De Aziatische rivalen Pakistan en India zouden hun voorraden ook aan het uitbreiden zijn. Van oudsher deed India dat vooral vanwege de slechte relatie met Pakistan, maar het land zou in toenemende mate bezorgd zijn over de macht van China. De focus van India lijkt dan ook verschoven te zijn naar langeafstandsraketten die verre doelen in China kunnen raken.

Volgens cijfers van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) geven de VS (43,7 miljard dollar, omgerekend ruim 40 miljard euro), China (11,7 miljard dollar) en Rusland (9,6 miljard dollar) het meest uit aan kernwapens. Verder staan achtereenvolgens het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, India, Israël en Pakistan op de lijst. Onderaan staat Noord-Korea, dat jaarlijks 589 miljoen dollar zou uitgeven. Samen spenderen de landen ongeveer 83 miljard dollar aan kernwapens.

Russische invasie in Oekraïne slecht voor diplomatie

Het Sipri ziet dat de diplomatieke betrekkingen rondom kernwapens een flinke deuk opliepen toen Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Na die invasie staakten de VS de doorlopende gesprekken met Rusland over het onderwerp. Moskou trok zich vervolgens in februari van dit jaar terug uit het zogeheten New Start-verdrag, de laatste geldende overeenkomst tussen de landen over beperking van kernwapens.

Eerder deze maand reageerde de VS op die opschorting. In navolging van Rusland verstrekten de VS geen informatie meer over bijvoorbeeld de locatie van hun kernwapens. Wel zeggen de landen zich nog te houden aan het maximale aantal kernkoppen, draagraketten en bommenwerpers met nucleaire capaciteit dat het verdrag voorschrijft.

Hoge geopolitieke spanning

In maart van dit jaar kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat hij kernwapens in buurland Belarus ging stationeren. Dat proces zou op 1 juli voltooid moeten zijn. Vanaf dat moment staan er voor het eerst sinds het einde van de Sovjet-Unie weer kernwapens van Rusland buiten de eigen landsgrenzen.

De directeur van het Sipri, Dan Smith, dringt aan op herstel van de nucleaire diplomatie en verbetering van internationale controles. “In deze tijd van hoge geopolitieke spanning en wantrouwen, waarbij de communicatiekanalen tussen nucleair bewapende rivalen gesloten zijn of nauwelijks functioneren, zijn de risico’s van misrekening, misverstanden of ongelukken onaanvaardbaar hoog.”

Lees ook:

VS zeggen verplichtingen kernwapenverdrag op

De Verenigde Staten zullen zich niet meer houden aan een aantal verplichtingen van het New Startverdrag over kernwapens.