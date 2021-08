Na decennia van pessimisme verkeren de Italianen ineens in jubelstemming: ‘We voelen ons winnaars’

Italië doet internationaal weer mee: ze wonnen het Eurovisie Songfestival en het EK voetbal, stonden in de finale van Wimbledon en deden het goed in de Olympische Spelen. Komt het door de magische hand van premier Draghi?

Nederlanders die op het Italiaanse schiereiland wonen, krijgen van verbaasde Italianen vaak de vraag: “Wat doe jij in hemelsnaam hier?” Ze begrijpen niet dat iemand uit Nederland haar of zijn – in hun ogen – perfect georganiseerde en ‘beschaafde’ land achterlaat voor het zooitje dat Italië is.

Maar daar lijkt nu iets in te veranderen. Na decennia van economische neergang en ook nog eens een donkere tunnel vol virussen, zijn nogal wat Italianen in een winning mood en trots op hun land.

Voor de Italiaanse optimisten en dromers begon de ‘blauwe zomer’ (naar hun sportkleur) in mei, toen ze met de band Måneskin het Eurovisie Songfestival wonnen. De laatste keer dat Italië op dat festival de meeste punten kreeg, was in het verre 1990. De Italianen werden kort na de overwinning op het liedjesfestival Europees voetbalkampioen. En diezelfde 11 juli stond Matteo Berrettini in de finale van Wimbledon. Hij won dat belangrijke tennistoernooi niet, maar de Italianen vonden het al geweldig dat hij daar verder was gekomen dan welke landgenoot ooit.

Jubelende sociologen

Jubelende schrijvers, sociologen en journalisten buitelden over elkaar heen om deze successen te benadrukken en te verklaren. Een bekende journalist zag er de magische hand van Mario Draghi in – de wereldwijd gezaghebbende econoom, die de Europese Centrale Bank jarenlang leidde en die sinds februari premier is – en meende: “Hij heeft internationaal een klimaat geschapen dat Italië gunstig gezind is. Ons land wordt nu gezien als serieus en geloofwaardig. Zijn hoofd staat garant voor het vernieuwde gezicht van een hele natie.”

De winning mood won verder aan kracht toen Gianmarco Tamberi vorige week zondag olympisch goud bij het hoogspringen won en landgenoot Lamont Marcell Jacobs de snelste was bij de honderd meter sprint – en daarmee de eerste Italiaan ooit die dit koningsnummer van de atletiek won.

‘We moeten onszelf knijpen’

De tweet van de organisatie van het Eurovisie Songfestival – “Do Italy just win everything? Is that what they do now?” – werd vrolijk gedeeld. Dagblad La Repubblica reageerde onlangs op de opmerkelijke sportprestaties van de afgelopen tijd met: “We moeten onszelf knijpen om zeker te zijn dat we wakker zijn (...) Het is alsof onze weggestopte angst en energie, en zin in geluk, vrijkomen (...) We voelen ons winnaars.”

Giorgio de Rita, hoofd van het sociaal-economische onderzoeksbureau Censis, zag – met een slag om de arm – ook een mooi plaatje. Hij zei: “Tot voor kort leek het onmogelijk om ons vertrouwen in de toekomst te hervinden, om het overheersende idee los te laten dat onze samenleving achteruitgaat, en om collectief te geloven dat Italië kan winnen. Nu is dat, misschien, veranderd.”

