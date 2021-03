Na de zoveelste verkiezingen zit de Israëlische politiek nog altijd muurvast

Het campagneteam van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had zich al voorbereid op een feestje, want na vier verkiezingen in twee jaar leek er zicht op een kleine meerderheidscoalitie. Maar de blauwe en witte ballonnen die ‘Bibi’ in een overwinningsregen moesten hullen, bleven dinsdagnacht in hun net aan het plafond hangen. De eerste exitpolls bleken te optimistisch, en met het tellen van de stemmen slonk Netanyahu’s kans om een meerderheidscoalitie te vormen verder.

Nu zo’n 90 procent van de stemmen geteld is, staat Netanyahu’s partij Likoed op 30 zetels. Dat aantal torent ver uit boven het zeteltal van andere partijen, maar het is niet genoeg. Voor het vormen van een coalitie met een meerderheid in het parlement – dat 120 zetels telt – zijn 61 zetels nodig, en Netanyahu kan daar nog niet met zekerheid op rekenen.

Zijn beoogde coalitie komt nu uit op 52 zetels, de oppositie op 56. Twee partijen – het rechtse Yamina en het islamistische Ra’am – hebben de resterende 12 zetels in handen. Beide partijen blijven mistig over hun bereidheid om met Netanyahu samen te werken, maar voor ten minste 61 zetels heeft hij die partijen nodig. Vrijdag wordt de officiële verkiezingsuitslag verwacht.

Controversiële collega’s

Om aan een meerderheid te komen is Netanyahu ook bereid een coalitie te vormen met Religieus Zionisme, een alliantie van uiterst rechtse en orthodoxe partijen. Vorige maand sloot hij al een akkoord met Religieus Zionisme, waarin hij ministersposten beloofde in ruil voor hun steun.

Veel Israëliërs huiveren bij het idee dat deze orthodoxe alliantie mogelijk in de regering komt, want de partijen staan berucht om hun racistische en homofobe standpunten. Volgens de Israëlische opiniemaker Nahum Barnea is Likoed ‘een gegijzelde in de handen van een anti-democratische, racistische, homofobe groep mensen’ als het een coalitie vormt met de orthodoxe alliantie, schreef hij woensdag in Israëls grootste krant Yedioth Ahronoth.

Bezalel Smotrich, de voorman van Religieus Zionisme, vergeleek vorige week nog het homohuwelijk met incest. In 2016 riep hij in een tweet op de kraamafdelingen van ziekenhuizen te scheiden, zodat Joodse vrouwen niet naast Arabische vrouwen liggen.

Ondanks de ophef over Netanyahu’s flirt met deze rechterflank is het maar de vraag of er een coalitie gevormd kan worden. Als het hem binnen 28 dagen niet lukt een regering te smeden, en de oppositie daarin vervolgens ook faalt, worden er opnieuw verkiezingen uitgeschreven. Voor de vijfde keer in twee jaar.

