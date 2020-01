Na de weigering van D66'er Sjoerdsma staat het conflict met Rusland weer op scherp

Het was de minister van buitenlandse zaken zelf die gisterochtend naar D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma belde. De boodschap van Stef Blok was glashelder: Sjoerdsma komt Rusland niet binnen. Het land heeft hem op de sanctielijst gezet.

De D66’er zou over een maand met de Kamercommissie voor buitenlandse zaken een bezoek brengen aan Rusland, om daar met politici te praten over heikele thema’s als MH17 en de mensenrechten. Dat werkbezoek gaat naar alle waarschijnlijkheid niet meer door. “Als Rusland een lid van onze Kamerdelegatie weigert, dan weigert het een gesprek met ons vrije parlement”, zegt VVD’er Sven Koopmans. “Dan ga ik dus ook niet mee.” Collega Joël Voordewind (ChristenUnie): “Dit wordt een heel lastig verhaal. Mijn verwachting is dat iedereen nu afzegt.”

De delegatie komt vanmiddag bijeen om het werkbezoek formeel af te blazen. “Ik waardeer de solidariteit zeer”, zegt Sjoerdsma. In het verleden zijn vaker politieke reizen geannuleerd nadat een van de Kamerleden de toegang tot een land werd ontzegd. In 2015 mochten ook PvdA’er Michiel Servaes en voormalig PVV’er Louis Bontes Rusland niet meer in. Het weigeren van Servaes hield vermoedelijk verband met diens stevige uitlatingen over de Russische interventie in Oekraïne. Bontes oordeelde in Kamerdebatten hard over de machthebbers in Moskou. Hij noemde president Poetin bijvoorbeeld een ‘KGB-schurk’.

‘Rond MH17 trekt Poetin allerlei rookgordijnen op’

Minister Blok heeft, nadat hij hoorde dat Sjoerdsma op de zwarte lijst is gezet, de Russische ambassadeur ontboden op zijn ministerie. Dat mocht niet baten. Moskou blijft erbij dat het D66-Kamerlid niet welkom is. “Buitengewoon teleurstellend”, reageert Sjoerdsma. “Het land ontloopt de dialoog.” Ook Kamervoorzitter Khadija Arib hekelt het besluit van Rusland. “Het is niet aan anderen om de samenstelling van de delegatie te bepalen.”

De relatie Nederland-Rusland is al jaren uiterst stroef, zeker sinds de aanslag op vlucht MH17, in de zomer van 2014. Over twee maanden begint het strafproces tegen vier verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn bij het neerschieten van het vliegtuig. Drie van hen hebben de Russische nationaliteit. Moskou weigert de verdachten uit te leveren voor hun berechting.

De kwestie-MH17 zou een belangrijk, zo niet het belangrijkste gespreksonderwerp zijn tijdens het werkbezoek. Sjoerdsma is niet van plan zijn toon te matigen, vertelt hij. “Het is algemeen bekend dat ik geen fan ben van Poetin en zijn regime. Rond MH17 trekt hij allerlei rookgordijnen op. Als Rusland denkt dat ik mijn kritiek inslik, komen ze van een koude kermis thuis.”

Sjoerdsma vermoedt dat ook zijn pleidooi voor een Europese sanctiewet tegen Rusland (de Magnitski-wet) hem niet bepaald populairder heeft gemaakt in dat land.

