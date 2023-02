Na de verwoestende beving vrezen de inwoners van Sanliurfa de nacht

Het is een ‘historische’ ramp, zei de Turkse president Erdogan maandag in een toespraak. De aardbeving die ’s ochtends in alle vroegte toesloeg in de buurt van de Turkse stad Gaziantep, en schokgolven door de hele regio stuurde, is met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter de zwaarste die Turkije heeft meegemaakt in bijna honderd jaar.

Met dodelijke gevolgen, zowel in Turkije als buurland Syrië. Tot nu toe zijn er in totaal zeker 2600 doden gemeld, en duizenden gewonden. In Turkije gaat het om zeker 1651 doden, maar naar verwachting zal dit aantal sterk oplopen; er zijn duizenden gebouwen ingestort. “Omdat het puinruimen in het aardbevingsgebied nog aan de gang is, weten we nog niet met hoeveel het aantal doden en gewonden zal stijgen”, zei Erdogan. Hij heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd.

In Syrië zijn er in het gebied onder controle van het regime inmiddels 538 doden geteld, in het gebied in het noordwesten van het land dat onder controle staat van verschillende rebellengroepen gaat het vooralsnog om 430 doden.

Omstanders houden de adem in

In de Turkse stad Sanliurfa zijn de gevolgen van de aardbeving overal te zien: metershoog puin, tientallen reddingswerkers, het leger en behulpzame burgers die met scheppen, emmers en handen het puin weghalen. Af en toe stoppen de reddingswerkers, omstanders houden de adem in, hopend op een geluid, een teken van leven. Het blijft angstig stil. Het zoeken gaat verder.

Ook veel buurtbewoners zijn komen kijken. Volgens hen is deze wijk het ergst geraakt. Hoewel de stad zo’n 150 kilometer van het epicentrum afligt, zijn er tientallen gebouwen ingestort.

Voor degenen die angstvallig blijven wachten op nieuws vanonder het puin wordt goed gezorgd. Twee mannen komen met een enorme pan aanslepen. Turkije zou Turkije niet zijn als er geen linzensoep zou worden uitgedeeld.

Hoewel het grootste deel van Sanliurfa nog overeind staat, is er toch vrees voor de nacht. Veel toeschouwers zijn te bang om in hun huis te slapen. Zo ook Ahmed Demir, die bij het puin wacht op nieuws over familie van een vriend van hem. “Nog nooit in mijn leven heb ik zo’n angst meegemaakt”, zegt hij. Hij vertrekt vanavond naar een dorp in de buurt, waar het veiliger voelt.

Tweede beving

Behalve de naschokken vond er in de middag ook nog een tweede aardbeving plaats, met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter en met het epicentrum in de buurt van de Turkse stad Kahramanmaras. Het is onbekend of de tweede beving direct slachtoffers heeft gemaakt.

Zowel Turkije als Syrië hebben de internationale gemeenschap om hulp gevraagd. Tientallen landen, waaronder Nederland, hebben toegezegd hulpmiddelen en reddingswerkers te sturen.

Terwijl de reddingswerkers in Sanliurfa druk bezig zijn kijkt Abdullah al-Jabber bezorgd toe. Hij wacht hier samen met een vriend, al sinds vanmorgen vroeg. De eigenaar van de elektronicawinkel naast het gebouw, een goede vriend van hem, zou nog onder het puin liggen. “Insjallah komt hij er levend onder vandaan”, verzucht Al-Jabber. Als God het wil.

