Na de verkiezingen moet het in Nigeria vooral veiliger worden

Alle kandidaten die zaterdag tot president van Nigeria hopen te worden gekozen kwamen woensdag bijeen en ondertekenden, in aanwezigheid van internationale waarnemers, alvast een ‘vredesakkoord’. Ze beloven daarin dat ze de uitkomst van de verkiezingen zullen respecteren.

Een dag later bleek al dat dat akkoord zowel nodig als onvoldoende was om het geweld in toom te houden. In het grootste land van Afrika – zowel wat betreft de omvang van de bevolking als van de economie – zijn het de spannendste verkiezingen in tijden.

Dat uit zich ook in gewelddadige schermutselingen. Donderdag werden een kandidaat voor de senaat van de Labour Party en zijn chauffeur vermoord met een brandbom, die in hun auto werd gegooid. Op dezelfde dag werd ook een campagnemedewerker van de People’s Democratic Party op die manier vermoord. Elders in het land werden tientallen aanhangers van oppositiepartij NNPP aangevallen met messen en werden auto’s in brand gestoken.

Land verscheurd door geweld

In alle gevallen gaat de politie uit van politiek gemotiveerde aanslagen, mogelijk gepleegd door een separatistische organisatie. De tragische incidenten tekenen de atmosfeer van geweld en onzekerheid die de verkiezingen omgeeft. Nigeria wordt verscheurd door aanhoudend geweld van separatisten, jihadisten en bendes. Daarbij kwam de afgelopen weken nog de mislukte introductie van nieuwe bankbiljetten, die ervoor zorgen dat sommige Nigerianen nu even helemaal zonder geld zitten, en moeite kunnen hebben om naar de stembus te reizen.

Toch gaan de verkiezingen door. “Ik wil Nigerianen verzekeren dat we adequaat voorbereid zijn op deze verkiezingen”, bezwoer Mohmood Yakubu, voorzitter van de onafhankelijke verkiezingscommissie. Sommige waarnemers willen dat eerst zien voor ze het geloven, want in 2019 werden de verkiezingen vijf uur voor de stembussen open zouden gaan alsnog uitgesteld.

Teleurstelling over president Buhari

Langlopende enquêtes laten zien dat Nigerianen nog nooit zo pessimistisch zijn geweest over de staat van hun land als nu. Toch heeft zich een recordaantal jongeren geregistreerd als kiezer. Veel van hen hebben hun hoop gevestigd op Peter Obi, die losbrak van een van de twee traditionele grote partijen om namens de Labour Party een campagne te voeren waarin hij een nieuwe, eerlijke politiek belooft. Tegenover zijn charisma staan de geoliede landelijke partijmachines van de andere twee kansrijke kandidaten, Bola Tinubu van de APC, en Atiku Abubakar van de PDP.

De beleidsinhoudelijke verschillen tussen de kandidaten zijn niet heel groot. In Nigeria zijn niet alleen ideologische loyaliteiten belangrijk bij de verkiezingen. De verhouding tussen het noorden en het zuiden van het land, tussen christenen en moslims, en tussen de drie belangrijkste traditionele stammen spelen allemaal een rol.

Daarnaast ging de campagne vooral over wie het effectiefst kan optreden tegen corruptie en onveiligheid. Peter Obi hoopt dat zijn outsiderstatus hem een bonus geeft bij de kiezers, die over het algemeen zeer teleurgesteld zijn over de zittende president Buhari. In de meeste opiniepeilingen heeft hij een lichte voorsprong, maar die peilingen zijn ook notoir onbetrouwbaar.

Lees ook:



In de belangrijkste verkiezingen dit jaar is Peter Obi de hoop van Nigeria

Zaterdag kiest Nigeria een nieuwe president. Onverwacht is Peter Obi de grote kanshebber. De jonge generatie hoopt dat hij de verandering kan brengen die het land hard nodig heeft.