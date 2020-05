Na de strenge lockdown lopen in Rome de pleinen en terrassen weer vol

“Ragazzi, alsjeblieft, geen samenscholingen en afstand houden”, zegt de politieman tegen een groepje van een man of vijftien. De jongeren staan voor een bar biertjes uit plastic bekers te drinken, op het plein naast de tweeduizend jaar oude Ponte Milvio. De zomer hangt deze avond al in de lucht, samen met de uitgelatenheid. De jongens in hun strakke T-shirts en de meisjes in hun korte broekjes van spijkerstof, met mondkapjes hangend aan één oor, doen een stap achteruit. Zodra de agent is doorgelopen, worden ze weer naar elkaar toe gezogen. “De arme stakker, hij blíjft bezig”, zegt studente Lisa Avorio. “We staan in de buitenlucht en hier in Rome zijn weinig besmettingen. De kans dat wij elkaar aansteken is zo klein. Afstand houden is dan moeilijk.”

Wat op dit plein op een doordeweekse avond gebeurt, gebeurde afgelopen weekend op enorme schaal in veel Italiaanse steden. Het was het eerste weekeinde waarop de jongere Italianen – na ruim twee maanden opgesloten te hebben gezeten – weer konden doen wat ze op weekendavonden in mei zo graag doen: zittend op terrassen en staand op knusse pleinen met vriendengroepen een drankje drinken.

Eindelijk de deur uit

Ook veel oudere Italianen konden niet wachten om de deur uit te gaan. In een visrestaurant aan een meer ten noorden van Rome stroomden de dolblije stamgasten afgelopen zaterdagavond binnen en omarmden de minstens net zo blije eigenaren stevig. Mondkapjes zakten, kussen werden op wangen gedrukt, handen grepen enthousiast in elkaar.

Na de strenge opsluiting in huis, die de Italianen ruim twee maanden gedisciplineerd uit hebben gezeten, komt het normale leven redelijk op gang. Maar daar worden nogal wat burgemeesters zenuwachtig van: ze zijn bang dat het virus niet in bedwang blijft, nadat ze hebben gezien hoe grote groepen inwoners van onder andere Milaan en Turijn de veiligheidsregels roekeloos vergaten. Pleinen raakten bomvol. In Napels ontstonden op de boulevard nachtelijke files.

De gouverneur van het noordelijke Piemonte heeft nu bepaald dat een mondkapje daar dit weekeinde ook op straat verplicht is – in openbare gebouwen geldt in heel het land al een maskerplicht. De burgemeester van Milaan grijpt in door de verkoop van alcoholhoudende drankjes op straat na zeven uur ’s avonds te verbieden, waardoor mensen die uitgaan worden gedwongen aan ver uit elkaar staande tafels op terrassen te zitten. “Het is ondenkbaar dat wat er afgelopen weekend is gebeurd nog eens gebeurt”, zei de gefrustreerde burgemeester Giuseppe Sala op Facebook. Op veel plaatsen is de sluitingstijd van cafés vervroegd.

Politie probeert de menigte te controleren op het Piazza di San Calisto in de toeristische wijk Trastevere, Rome. Beeld EPA

Burgerassistenten

Ook op landelijk niveau zijn bestuurders als de dood dat het coronavirus weer alle kanten op schiet. Daarom heeft de minister voor regionale zaken, Francesco Boccia, deze week het plan gelanceerd om 60.000 vrijwilligers te werven die op straat het afstand houden en het verbod op samenscholingen kunnen handhaven. Hij doopte ze ‘burgerassistenten’ met een officieel uniform en zonder wapens. Maar dat voorstel zorgt voor ruzie binnen het kabinet, met minister van binnenlandse zaken Luciana Lamorgese die erg tegen is omdat ze niet wil dat haar politiemacht hier extra werk aan krijgt. Het plan wacht nog op groen licht.

Meer handhaving zou Massimo Fusco, die bij de antieke Ponte Milvio een piepklein barretje runt waar jonge Romeinen voor vijf euro een plastic beker Spritz met een papieren beker chips afhalen, een goed idee vinden. “Jongeren denken dat ze immuun voor alles zijn. Maar als er een tweede virusgolf komt en wij nogmaals dicht moeten, is dat ons einde.”

