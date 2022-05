Na de schok is er in Uvalde nu ongeloof over politieoptreden rond schietpartij

Na de eerste reacties van ongeloof en medeleven, richt het Amerikaanse publiek zich steeds meer op het politieoptreden rond de massamoord op de basisschool in Uvalde, Texas. Dagen na de schietpartij wordt duidelijk dat de schutter niets in de weg is gelegd bij het binnengaan van de school en dat de agenten die als eerste ter plaatse waren, niet direct hebben opgetreden.

Vooral dat laatste roept vragen op, want de instructies zijn duidelijk: de eerste agenten ter plaatse moeten direct optreden en al het mogelijke doen om een schutter die eenmaal een school is binnengedrongen zo snel mogelijk uit te schakelen. Die regels zijn opgesteld na de moordpartij op de Columbine High School in 1999, waarbij dertien doden vielen.

Schutter liep meer dan tien minuten buiten rond

Op de Robb-basisschool in Uvalde maakte een 18-jarige schutter dinsdag 21 slachtoffers: negentien jonge kinderen en twee docenten. Dat deed hij met een semi-automatisch wapen, dat hij kort na zijn verjaardag had gekocht. Dat kon hij zonder problemen doen omdat hij geen strafblad had.

De politie in Uvalde liet kort na de schietpartij weten dat een bewapende veiligheidsmedewerker van de school geprobeerd had de schutter te stoppen, maar zonder succes. Toen de agenten eenmaal waren gearriveerd, zouden die wel actie hebben ondernomen maar daarmee zijn gestopt omdat de man op hen vuurde.

Donderdag kwam de politie echter terug op dit verhaal. De schutter kon zonder problemen de school inlopen, nadat hij thuis al zijn grootmoeder had neergeschoten. Eenmaal bij de school was hij met zijn pick-up in een greppel terechtgekomen. Hij liep meer dan tien minuten buiten rond ging, daarna via een onbewaakte zijdeur het schoolgebouw in, liep een lokaal binnen, verschanste zich en doodde de kinderen en leerkrachten.

Ouders zouden handboeien om hebben gekregen

Ouders van de kinderen, die naar de school waren gekomen omdat ze hadden gehoord dat er geschoten werd, hebben kritiek op het politieoptreden. Zij zagen agenten die buiten de hekken van de school bleven staan en de ouders die naar binnen wilden gaan, tegenhielden. Er ontstonden discussies en enkele ouders zouden handboeien om hebben gekregen of met pepperspray zijn bewerkt, wat ook is te zien op videobeelden. Een moeder klom naar eigen zeggen over het hek en haalde haar kinderen uit de school.

In een persconferentie op donderdag gaf de politie van Uvalde meer informatie. Daaruit blijkt dat het bijna negentig minuten duurde voor er agenten het lokaal binnen gingen. Dat waren later opgeroepen leden van de grenswacht, niet de lokale politie. Die vroeg de grenswachten in eerste instantie zelfs om te wachten, schrijft The New York Times. Toen de grenswachten toch naar binnen gingen, schoten zij de schutter dood.

Het optreden van lokale agenten blijft voor veel betrokkenen vragen oproepen. De politie kwam gisteren met een nieuwe lezing: de agenten zouden niet gehandeld hebben omdat ze in de overtuiging verkeerden dat er geen kinderen meer te redden waren. Dat baseerden zij op de vele schoten die ze hoorden in de klas.

Lees ook:

Na bloedbad in Texas heeft wapenlobby antwoord al klaar: meer, meer, meer wapens

Na het bloedbad op een lagere school in Texas zal de roep om strengere wapenwetgeving in de Verenigde Staten weer klinken. De recente geschiedenis leert dat dat waarschijnlijk weinig zal uithalen.