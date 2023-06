Na de ramp weet niemand meer waar de mijnen liggen

Moskou en Kiev beschuldigen elkaar van opblazen ammoniakpijplijn

De Russen en de Oekraïners beschuldigen elkaar ervan een ammoniakpijplijn in Oekraïne te hebben opgeblazen. De pijplijn, die loopt tussen het Russische Togliatti en het Oekraïense Odessa, is niet meer in gebruik sinds de Russische invasie in het buurland, maar speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen over een verlenging van de graandeal.

De Russen zijn al langer niet tevreden over de overeenkomst en willen dat de ammoniakpijplijn weer opengaat in ruil voor de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee. Dat lijkt er voorlopig niet in te zitten, nu de pijplijn in de regio Charkiv schade heeft opgelopen. Moskou wijst Oekraïense saboteurs als schuldigen aan voor de aanval en zegt dat er burgers gewond zijn geraakt. De Oekraïense gouverneur van Charkiv zei juist dat de Russen de pijplijn herhaaldelijk hadden beschoten.