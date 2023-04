Na de raketbeschietingen blijft de angst voor oorlog hangen

Nog geen paar uur nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdagavond waarschuwde dat Israël ‘terug zal slaan tegen onze vijanden’ werden de eerste doelen in Gaza gebombardeerd. Enkele uren later volgden luchtaanvallen op Libanon, in de buurt van de zuidelijke stad Tyrus.

Het was een vergelding voor de tientallen raketten die donderdag vanuit Gaza en Libanon op Israël werden afgevuurd. Tussen Libanon en Israël zijn sinds 2006 – tijdens de oorlog tussen Hezbollah en Israël – niet meer zoveel raketten over en weer geschoten, wat de vrees voor verdere escalatie doet toenemen. Het Israëlische leger zegt dat in dit geval Palestijnse facties, Hamas en mogelijk Islamitische Jihad, in Libanon verantwoordelijk waren voor de aanvallen. Maar Israël zegt ook dat Hezbollah, dat de macht heeft in een groot deel van Zuid-Libanon, hier vanaf geweten moet hebben.

Er zijn voor zover bekend aan beide kanten geen slachtoffers gevallen, hoewel in Libanon een kudde schapen is gedood toen een Israëlische raket in een veld neerkwam. Ook in Gaza is geen melding gemaakt van slachtoffers. Het Palestijnse ministerie van gezondheid zegt wel dat een ziekenhuis beschadigd is geraakt.

Beeld Bart Friso

Weer op scherp

Na alle raketsalvo’s heerste er vrijdag een gespannen rust, maar die werd in de middag verbroken; toen werd bekend dat bij een aanslag op de bezette Westoever twee Israëlische kolonisten, zussen, waren doodgeschoten, hun moeder raakte zwaargewond. De auto waar de vrouwen in zaten kwam onder vuur en raakte van de weg. Het Israëlische leger heeft een zoektocht naar de schutters ingesteld.

Met de aanslag staan alle partijen weer op scherp. Kolonisten kondigden vrijdagavond aan demonstraties op de Westoever te zullen houden. Later op de dag meldde het Israëlische leger dat er mortiervuur vanuit Gaza zou zijn gesignaleerd, en werd een gefaalde lancering van een ‘projectiel’, geen raket, gerapporteerd.

Een oorlog als afleiding

Alle ingrediënten voor verdere escalatie en een grootschalige oorlog zijn aanwezig, maar de vraag is of de verschillende partijen het zo ver willen laten komen. Premier Benjamin Netanyahu zou een oorlog kunnen zien als een welkome afleiding van de interne onrust in het land, vanwege de juridische hervormingen die zijn regering door wil drukken. “In tijden van beproeving staan Israëlische burgers schouder aan schouder”, deelde de premier donderdag mee tijdens zijn toespraak.

Maar het kan ook verkeerd uitpakken – als Israëliërs het idee krijgen dat Netanyahu een oorlog begint om van zijn eigen politieke sores af te leiden. Dan zou zijn populariteit nog verder dalen. Ook is het de vraag of het verstandig is een oorlog te beginnen met de groep uiterst rechtse ministers die niet alleen lid zijn van Netanyahu’s regering, maar ook van zijn veiligheidskabinet – een harde kern van ministers die in het geval van oorlog de belangrijke besluiten neemt. Een van hen riep vorige maand nog op een Palestijns dorp ‘uit te wissen’. Zij zouden de boel compleet kunnen doen ontsporen.

Ondertussen heeft Israëls legerchef Herzi Halevi het leger geïnstrueerd groepen reservisten op te roepen, met name gevechtspiloten en drone-bestuurders. Het wijst erop dat Israël in ieder geval voorbereidingen treft voor een grootschalig conflict. Tegelijkertijd zijn verschillende landen, waaronder Frankrijk en Egypte, bezig te bemiddelen om een verdere escalatie te voorkomen, zo melden Israëlische media.

