Na de overstromingen wacht Pakistan een nieuwe ramp: ziektes

Terwijl er in Pakistan nog altijd miljoenen mensen ontheemd zijn door de harde moessonregens en overstromingen van de vorige week, maken gezondheidsautoriteiten en hulporganisaties zich grote zorgen over een volgende ramp die nog meer slachtoffers kan maken: een grootschalige uitbraak van ziektes.

De overstromingen, waardoor volgens de laatste cijfers zeker 1200 doden zijn gevallen, hebben een derde van het land onder water gezet. Door de verwoeste infrastructuur zitten veel mensen in die gebieden nu zonder schoon drinkwater. Een tikkende tijdbom, waarschuwt Abdullah Fadil, Unicef-vertegenwoordiger voor Pakistan.

“Er is nu een groot risico op dodelijke ziektes die door water worden overgedragen en zich snel kunnen verspreiden, zoals diarree, cholera, dengue en malaria”, vertelde hij tijdens een persconferentie. Met name kinderen lopen volgens hem gevaar. Wie ziek wordt kan op veel plekken ook nergens meer terecht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn 880 gezondheidsklinieken beschadigd door de overstromingen, die nu niet meer of slechts deels operationeel zijn.

Zwangere vrouwen

Het hoofd van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, liet deze week weten dat zijn organisatie de overstromingen heeft geclassificeerd als een noodsituatie van het hoogste niveau. Volgens hem is het van groot belang dat de getroffen gezondheidscentra zo snel mogelijk weer patiënten kunnen ontvangen.

De provincie Sindh, in het zuiden van het land, is het ergst geraakt door de ramp. De lokale autoriteiten hebben hulporganisaties om urgente hulp gevraagd voor de duizenden zwangere vrouwen in de provincie die ontheemd zijn, van wie sommigen elk moment kunnen bevallen.

Arif Jabbar Khan, hoofd van de Pakistaanse tak van een hulporganisatie die zich inzet voor schoon water, was in de provincie en beschrijft in een verklaring wat hij daar aantrof. ‘Families wonen nu op de oevers van overstroomde kanalen en rivier, in bouwvallige hutjes van bamboe en plastic. Ze drinken zelfs overstromingswater omdat er niks anders is – het is een recept voor grootschalige uitbraken van ziektes’, schrijft Khan.

Verbod op ngo’s

De VN en Pakistan hebben deze week een gezamenlijke oproep gedaan aan de internationale gemeenschap voor 160 miljoen dollar aan noodhulp, onder andere voor het inrichten van hygiënische opvangplekken. De grootste liefdadigheidsorganisatie van Pakistan, de Ehdi-stichting, vraagt de overheid ondertussen om een verbod op enkele internationale ngo’s op te heffen.

De Pakistaanse autoriteiten hebben de laatste tien jaar een aantal ngo’s, waaronder grote organisaties zoals Save the Children, verbannen wegens ‘anti-statelijke activiteiten’. Maar volgens Faisal Edhi, hoofd van de Edhi-stichting, heeft Pakistan nu alle hulp nodig die het kan krijgen.

Ondertussen voorspellen de Pakistaanse weerautoriteiten dat er deze maand nog meer regenval verwacht wordt, met name in het zuiden. Ze waarschuwen dat de regenval opnieuw tot overstromingen kan leiden.

