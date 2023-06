Na de opstand wacht iedereen op Poetins slotakte

De gewelddadige operettevoorstelling die zich zaterdag in Rostov en op de Russische snelweg ontrolde is nog niet ten einde, nu de huurlingen- en opstandleider Jevgeni Prigozjin vrije aftocht heeft gekregen naar Belarus. “Ik geloof niet dat we de slotakte hebben gezien”, zei de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken zondag. Hij zei nog ‘meer barsten’ te verwachten in de ‘façade’ van president Poetins bewind.

China was opvallend lang stil. Peking reageerde zaterdag pas nadat Prigozjins Wagner-leger rechtsomkeert had gemaakt. “China steunt Rusland in het beschermen van zijn nationale stabiliteit”, aldus de verklaring.

Schuldigen aanwijzen

Stabiliteit: daar heeft Ruslands voornaamste buurland en handelspartner grote behoefte aan, en juist die wordt in Rusland ernstiger bedreigd dan ooit sinds de mislukte couppoging in 1991.

‘Stabiliteit’, zal ook Poetin wel willen. Hij moet nu schuldigen aanwijzen voor het debacle, en koppen laten rollen, met onvoorspelbare gevolgen in de gehavende rangen van zijn regime.

Amerikaanse geheime diensten wisten volgens mediaberichten wel dat Prigozjin op zoiets broedde. Ze zwegen om Poetin geen kans te bieden voor beweringen dat de CIA erachter zat. Maar het is in Poetins lijn dat hij hen en iedereen behalve zichzelf zal aanwijzen.

Wie zal Poetin ervoor verantwoordelijk houden dat de colonne Wagner-eenheden zoveel sneller richting Moskou vorderden dan de Russische tanks vorig jaar naar Kiev, ondanks de in allerijl aangerukte eenheden van de geheime dienst FSB, de nationale garde Rosgvardia en de reguliere strijdkrachten? Wat Prigozjin ermee gewonnen heeft is niet goed te zien, maar wel dat hij Poetin vernederd heeft.

Machtspiramide

Poetin staat voor aap omdat hij niet heeft voorkomen dat Prigozjin zijn macht zo kon uitdagen. In zijn machtssysteem gunt Poetin mensen topfuncties of zakenimperia, in ruil voor loyaliteit. Ze weten dat Poetin ze kan ontslaan, afpersen, opsluiten of vermoorden. Conflicten op lagere treden van de piramide versterken Poetins positie. Dat verklaart mede waarom Prigozjin zo lang zijn gang kon gaan.

Ook Prigozjin dankt zijn carrière aan Poetins corrupte systeem, maar hij is kennelijk gaan geloven dat hij dat was ontstegen, en munt kon slaan uit zijn status van de usurpator van het dorp Bachmoet, die staande tussen zijn mannen de corrupte militaire top uitdaagt.

De maat was kennelijk pas vol toen Prigozjin onlangs het bevel weigerde om zijn leger ondergeschikt te maken aan het reguliere leger, en het bestond om de officiële argumenten voor de inval in Oekraïne een ‘smoes’ te noemen.

Opluchting

Had de president de aanvallen niet opgemerkt omdat hij niks heeft met de sociale media waarvan Prigozjin zich bedient? Staatsmedia negeerden de tirades, verzwegen de geheime diensten die ook voor de president? Hoe dan ook: Poetin heeft Prigozjins ‘verraad’ laten gebeuren, en alle Russen hebben de sterke man zien falen.

Uit (onbetrouwbare) peilingen blijkt steeds dat Poetin veel vertrouwen heeft bij het volk. Maar dat vertrouwen krijgt telkens een dip zodra doorsnee Russen zelf gevolgen van de oorlog ondergaan. Zie de ‘gedeeltelijke’ mobilisatie die honderdduizenden mannen het land uitjoeg.

Veel Russen zullen opluchting voelen nu stokebrand Prigozjin weg is. De angst voor existentiële onzekerheid zit diep, sinds de chaos van de jaren negentig die Poetin bedwong. Maar het is een veeg teken voor hem dat de inwoners van Rostov de Wagnertroepen met applaus begroetten, en daarna de terugkerende reguliere ordediensten uitjouwden.

Moeilijk te peilen stemming

Nog moeilijker te peilen dan de publieke opinie is de stemming in het veiligheidsapparaat, de zakenelite, de restanten van Wagner, en de Russische militairen. Zij sneuvelen bij bosjes in een oorlog die Prigozjin voorstelde als een project dat alleen draait om de macht van Poetin en de zijnen.

Poetin verscheen zondag in een tv-interview, zonder een woord te wijden aan de opstand. De ‘militaire operatie’ in Oekraine gaat geheel volgens plan, zei hij. De onrust in Moskou kan gunstig uitpakken voor Oekraïne, maar niets is zeker. Te vrezen valt dat Poetin iets drastisch zal doen om de aandacht af te leiden van zijn verzwakte bewind en matige militaire prestaties.

