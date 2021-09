Na de lava vreest La Palma nu de economische gevolgen. ‘Het maakt zo’n enorme indruk’

Nederlands echtpaar: ‘Iedereen helpt elkaar’

Marja en Karel Brummer hadden een huis op La Palma en verhuurden er twee vakantiewoningen totdat de vulkaan Cumbre Vieja begon te borrelen. Inmiddels zijn hun vakantiehuizen door de lava opgeslokt en is het huis door de hitte van de lava afgebrand.

Op het moment van de uitbarsting verbleven de twee in Nederland. Toen ze van de uitbarsting hoorden, vlogen ze snel terug om de situatie met eigen ogen te aanschouwen. Het vliegveld ligt aan de oostkant van het eiland en de uitbarsting speelt zich voornamelijk af aan de westkant. “Toen wij terug vlogen was er daar niks aan de hand. Mensen lagen gewoon nog op het strand. We reden door een rustig landschap naar het westen, maar toen wij daar aankwamen wisten we niet wat we zagen: een enorme vuurspuwende berg. Overal stonden auto’s schots en scheef geparkeerd. Iedereen wilde foto’s maken.”

De volgende dag kreeg het echtpaar via sociale media te horen dat de lava heel dicht bij hun huis stroomde. Samen met de guardia civil mochten ze in de richting van hun huis rijden. “Op de weg waar we normaal gesproken ons huis konden zien liggen, zagen we niks. We reden nog een stukje verder, nog steeds niks. Je gaat gewoon aan jezelf twijfelen. Was het eigenlijk wel zichtbaar vanaf hier? Op een gegeven moment wist je: vanaf hier zagen we ons huis altijd. We hadden een felblauwe watertank aan de onderkant van onze tuin staan en die stond er nog wel.”

De twee ervoeren veel solidariteit op La Palma. “Iedereen helpt elkaar. Overal zijn er adressen waar je je kan melden, als je in de problemen zit. Je kan ook psychologische hulp krijgen. Iedereen heeft hier een ontzettende drive om de schouders er weer onder te zetten en verder te gaan. Dat zal uiteindelijk wel lukken, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan.” Zelf willen ze ook op het eiland blijven. “Ons hart ligt echt hier. Dus we gaan kijken of we op een of andere manier een nieuwe start kunnen maken.”

Maar voorlopig is de vulkaan nog niet uitgebulderd. “Dat gaat 24 uur aan één stuk door. Vooral ‘s nachts zie je het honderden meters de lucht ingaan. Die vurige lavastroken zie je over de berg naar beneden glijden. Het is een machtig spektakel. Indrukwekkend, maar ook behoorlijk beangstigend.”