Na de hitterecords kwam de brand: het Canadees dorpje Lytton werd in minuten weggevaagd

Ze dachten in Lytton eigenlijk dat het ergste wel voorbij was, na drie opeenvolgende dagen waarop het dorpje, in het verre oosten van Canada, de nationale hitterecords had verpulverd. Het was heet geweest, bizar heet, op woensdag zelfs 49,6 graden. Maar het kwik daalde woensdag weer.

De bevolking was er sowieso gemoedelijk onder gebleven. “Wie de hitte wil ontsnappen, onze deuren zijn open en het is hier lekker koel”, schreef het lokale museum voor Chinese geschiedenis op zijn Facebookpagina.

IJskoffie in de aanbieding

Bij het Klowa Art Café in de hoofdstraat hadden ze de ijskoffie in de aanbieding gedaan, en dat met een smiley op al hun sociale kanalen aangekondigd.

Veel inwoners heeft Lytton niet, zo’n 250 in het dorp zelf, 1500 in de directe omgeving, maar het is een toeristisch centrum met aardig wat voorzieningen. Een supermarktje, een kerk, een brandweerpost. Maar de lokale brandweer stond woensdag machteloos tegen de combinatie van - nog altijd - enorme hitte, droogte, onweer en windkracht 7 à 8, die op woensdag in de hele regio rondom Lytton oncontroleerbare natuurbranden aanwakkerde. Volledig onvoorspelbaar vraten ze zich een weg in het rond.

Toen het vuur de kant van Lytton op kwam, tekende burgemeester Jan Polderman een evacuatiebevel, om 18:00 lokale tijd. Een goed kwartier later lag 95 procent van het dorp al in de as, vertelt de burgemeester, die nog een rondje door zijn dorp reed. “Alle gebouwen stonden in lichterlaaie, er was overal rook, de elektriciteitsleidingen lagen op de grond.”

Veel telefoonmasten gesneuveld

Veel bewoners hadden geen tijd om iets anders mee te nemen dan de kleren die ze droegen. Hoeveel doden er gevallen zijn, is onduidelijk. Inwoners vluchtten alle kanten op, en door de brand zijn ook veel telefoonmasten gesneuveld.

Op de Facebookpagina van het Klowa Art Café staan geen smileys meer. De eigenares schrijft een dag na de ramp: “Hoi, hier Meghan met een kort momentje mobiel bereik om te vertellen dat het café met de grond gelijk is gemaakt, net als 95 procent van het dorp, maar ik ben blij dat al mijn familie en het personeel in veiligheid zijn.”

Niet iedereen komt er zo genadig van af. In de Vancouver Sun vertelt een man dat hij stond te barbecuen met zijn ouders, volledig verrast werd door de vlammenzee, en nog net zijn ouders in een kuil onder de grond kon helpen, waar hij zelf niet meer bij paste.

Terwijl hij zichzelf elders in veiligheid probeerde te brengen, zag hij een elektriciteitsmast op de schuilplaats landen. “Het is hun graf geworden”, zegt hij. “Het voelt nu alsof het mijn schuld is.”

