Na de aanslag verloopt het restant van de evacuatie onder hoogspanning

De menigte wanhopige mensen bij het vliegveld van Kaboel leek vrijdag nog maar nauwelijks kleiner dan de dagen ervoor. Velen hoopten – vaak tegen beter weten in – nog met het allerlaatste staartje van de evacuatie het land te kunnen ontvluchten.

Na de bloedige aanslag van donderdag is de angst voor nieuwe explosies in de menigte groot. Maar veel keus is er niet, zei Ahmadullah Herawi, een van de wachtenden, tegen persbureau AP. “Geloof me, ik denk dat er elk moment een explosie kan plaatsvinden. Maar we staan voor zoveel uitdagingen dat we onze angst overwinnen en het risico nemen hier naartoe te komen.”

Terwijl de dreiging van nieuwe aanslagen bij het vliegveld nog altijd in de lucht hangt, werd er vandaag steeds meer bekend over de bloedige bomaanslag van een dag eerder. Die is volgens het Amerikaanse ministerie van defensie door één extremist gepleegd, en niet door twee zoals het Pentagon eerder meldde. De terrorist blies zichzelf op bij een toegangspoort van het vliegveld.

Meer slachtoffers

Ook werd duidelijk dat het aantal slachtoffers flink hoger ligt dan gedacht. Zeker negentig doden zijn inmiddels bevestigd. Onder de doden bevinden zich Afghaanse burgers, Amerikaanse militairen en Taliban­strijders. Het Britse ministerie van buitenlandse zaken meldde dat ook twee Britse staatsburgers en een Brits kind de aanslag niet hebben overleefd.

Het aantal doden kan nog verder oplopen; rond het vliegveld zochten mensen vrijdag nog naar hun familieleden. Amerikaanse media spreken op basis van anonieme bronnen al van 170 Afghaanse doden. De schattingen van het aantal gewonden werden eveneens naar boven bijgesteld, tot bijna 200.

Na de aanslag maken de verschillende landen nog meer haast met de slotfase van de evacuatie. Het Amerikaanse ministerie van defensie zei donderdag weliswaar dat evacuaties ook in het weekend nog konden plaatsvinden, maar de meeste landen hebben daar niet op gewacht. Onder meer Nederland, België, Duitsland, Italië, Zweden en Spanje hebben hun missies beëindigd. De Franse staats­secretaris van Europese zaken Clement Beaune zei vandaag dat ook de Franse evacuatie binnenkort stopt, maar maakte niet duidelijk wanneer precies.

Achterlaten

Verschillende landen geven toe mensen te hebben moeten achterlaten. Zo zijn ongeveer driehonderd Duitsers in Afghanistan achtergebleven, meldde het Duitse ministerie van buitenlandse zaken. En ook Groot-Brittannië zegt tussen de 800 en 1100 Afghanen die daarvoor wel in aanmerking kwamen, niet te hebben kunnen evacueren. Verder zitten er nu nog zo’n 100 tot 150 Britten in Afghanistan, meldt de BBC, van wie sommigen vrijwillig.

Premier Johnson zei vrijdag ‘hemel en aarde’ te zullen bewegen om ook na de laatste vluchten meer Afghanen naar Groot-Brittannië te halen. “We zullen in de tweede fase alles doen wat we kunnen.”

Maar het is onduidelijk of de achterblijvers in de nabije toekomst nog op een andere manier, bijvoorbeeld over land, weg kunnen komen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR rekent erop dat binnenkort mogelijk een half miljoen Afghanen zullen proberen de grens over te trekken.

De VN treffen alvast voorbereidingen voor de opvang van deze mensen en dringen er bij de buurlanden op aan de grens open te houden en hulp te bieden.

