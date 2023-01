Na de ‘aanslag op de rechtsstaat’ in Paramaribo zijn leger, politiek en drugsmaffia in beeld

Gehelmde mannen op een bromfiets gooiden vorige week vrijdag in de avond een raketgranaat en een handgranaat, aan elkaar getapet in een zak, over het toegangshek van het gerechtsgebouw voor strafzaken. Met een automatisch geweer werden schoten gelost op het gesloten gebouw. Een veiligheidscamera legde alles vast. De granaten, die niet ontploften, blijken afkomstig van het leger.

De verontrusting en verontwaardiging in Suriname over deze ‘aanslag op de rechtsstaat’ – in de woorden van vicepresident Ronnie Brunswijk – is groot. Alle politieke partijen spreken met klem hun afkeuring af, ook de NDP, met als voorzitter oud-president Desi Bouterse. Hij is hoofdverdachte in het ‘Decembermoordenproces’. In 2019 werd hij door de krijgsraad tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op vijftien tegenstanders in 1982 tijdens zijn toenmalige militaire regime.

Bouterse is in hoger beroep gegaan. De ex-president is bovendien, in Nederland, bij verstek veroordeeld wegens drugshandel. De NPD spreekt van ‘insinuaties’ en ‘laster’ als hij in verband wordt gebracht met de aanslag, maar Bouterse heeft veel tegen zich. Twee jaar geleden vond een grote wapendiefstal plaats bij hem thuis. Het ging om 46 zware wapens, waaronder 25 AK-47-geweren, van het Nationaal Leger, dat hij onder zich had als president en tevens ‘opperbevelhebber’. Later verkondigde Bouterse dat criminelen bereid waren tegen betaling een deel van deze wapens terug te geven en bood hij zich aan als ‘mediator’. Justitie ging hier niet op in.

Militairen betrokken bij drugshandel

Dat het Surinaams leger en de drugsmaffia met elkaar verweven zijn, was al evident. Zo werd in april 2021 in het binnenland 900 kilo cocaïne onderschept, waarbij de gebruikte illegale landingsbaan werd beheerd door een militair. In december dat jaar werd een legerofficier gearresteerd die 500 kilogram cocaïne vervoerde. Dit zijn slechts twee gevallen uit een reeks van voorbeelden.

“Deze mogelijke infiltratie vanuit de georganiseerde criminaliteit zal met man en macht worden uitgeroeid”, zei defensieminister Krishna Mathoera destijds. De recente aanslag zou weleens een reactie hierop kunnen zijn. “Dit moet ons niet afschrikken”, zegt zij nu nog even strijdbaar. “We moeten er juist harder tegenaan gaan om deze zaak zo snel mogelijk tot klaarheid te brengen. Het leger gaat de politie ondersteunen met meer zichtbaarheid en extra beveiliging van strategische objecten zoals gerechtsgebouwen.”

De gebruikte granaten “komen uit een bulk wapens die zo’n vijftien jaar geleden gekocht is voor het leger”, zegt Mathoera. In ‘de loop der jaren’ werden deze wapens verspreid onder verschillende eenheden en mogelijk kwam een deel terecht in de wapenkamer van Bouterse. “Maar je kan dat nooit met zekerheid zeggen, want die wapens hebben geen uniek nummer”, houdt Mathoera een slag om de arm. “Dat onderzoek moeten we nog afronden.”

Methode van intimidatie

Ook al is het gissen naar het motief van de aanslag, minister en voormalig politiecommissaris Mathoera ziet wel een verband met de georganiseerde criminaliteit. “Internationaal wordt namelijk deze methode van intimidatie gebruikt om belangen veilig te stellen.” Mathoera constateert dat de georganiseerde criminaliteit ‘steeds dichter bij’ de politiek ‘wil kruipen’. “Dat is hun patroon; ze willen invloed en macht hebben, om zo hun belangen te kunnen behartigen. Desnoods met geweld.”

Jurist Hugo Essed, die de nabestaanden bij het Decembermoordenproces tegen Bouterse bijstaat, spreekt van ‘absolute intimidatie’ en ‘poging tot ondermijning’ door de aanslagplegers. “De boodschap was: kijk waartoe wij in staat zijn.” Hij vermoedt een gedeeld belang van de criminele onderwereld en de politiek. Hierbij is niet alleen Bouterse in beeld maar ook Joël Martinus, prominent lid en geldschieter van de ABOP, de partij van vicepresident Ronnie Brunswijk.

In 2019 werd Martinus in Frankrijk bij verstek veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens drugstransporten. Onder de naam ‘Mony Hond’ doet hij ook aan Surinaamse rap, met dikke gouden kettingen en peperdure auto’s als hoofdingrediënten. In november werd door de Surinaamse justitie een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen hem, wegens ‘doodslag, deelneming aan een criminele organisatie, drugshandel en witwassen’. Hij is sindsdien ondergedoken.

