Na bloedbad in Texas heeft wapenlobby antwoord al klaar: meer, meer, meer wapens

“Wat doen we hier eigenlijk?”, vroeg een zichtbaar geëmotioneerde Chris Murphy zich af. De Democratische senator deed een beroep op zijn collega’s na het bloedbad op een lagere school in Uvalde, Texas, waar een 18-jarige schutter 19 kinderen en twee volwassenen doodschoot. Maar hij weet het antwoord waarschijnlijk al: de Amerikaanse politiek gaat niets doen.

Bloedbad op Sandy Hook

Murphy zit in de Senaat namens Connecticut, de staat waar tien jaar geleden op de lagere school Sandy Hook een vergelijkbaar bloedbad plaatsvond. Een schutter doodde toen 20 jonge kinderen en 6 volwassenen. In de nasleep van dat drama leek er momentum om wapenbezit aan banden te leggen.

De precieze wetgeving verschilt van staat tot staat, maar in Amerika kun je in veel gevallen zonder vergunning een wapen kopen, zijn ook semi-automatische wapens voor particulieren te koop, en wordt bij iemand die een wapen wil kopen in veel gevallen niet eens gecheckt of diegene een strafblad heeft.

Joe Biden, destijds vice-president, was na Sandy Hook namens de regering betrokken bij de pogingen om wetgeving op te stellen. Uiteindelijk werd er een compromisvoorstel in stemming gebracht dat de rechtse Democraat Joe Manchin had uitonderhandeld met zijn Republikeinse collega Pat Toomey. Veel voorstanders van strengere wapenwetgeving vonden dat compromis al hopeloos verwaterd. De wet zou wat meer antecedentenonderzoek hebben geregeld voor mensen die een wapen kopen, maar liberaliseerde andere regels juist, in een poging om de wapenlobby gunstig te stemmen. Ook dat afgezwakte voorstel haalde het niet.

Leraren met een pistool voor de klas

Wat er in de jaren sindsdien wel gebeurde, is dat Amerikaanse scholen verregaand gemilitariseerd zijn, met toegangspoortjes en regelmatige oefeningen voor kinderen. Murphy refereerde daar nog aan in zijn toespraak. “Nergens anders gaan kinderen naar school met het idee dat ze die dag kunnen worden doodgeschoten. Nergens anders moeten ouders met hun kinderen praten, zoals ik dat heb moeten doen, over waarom ze vijf minuten in een wc worden opgesloten en zich stil moeten houden, omdat een slechterik binnen kan komen. Dat gebeurt nergens anders dan in de Verenigde Staten van Amerika. En het is een keuze.”

Senator Chris Murphy (@ChrisMurphyCT): "The 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons we have another Sandy Hook on our hands." pic.twitter.com/IALrVON2mV — CSPAN (@cspan) 24 mei 2022

Voor veel van zijn Republikeinse collega's is dat zelfs een vrij expliciete keuze. Die hebben de afgelopen jaren gepleit voor meer wapens in de klas, maar dan in de zak van de leraar. Het is een variant op het argument ‘het enige dat een bad guy met een geweer kan stoppen is een good guy met een geweer’. Als leraren een wapen op zak hebben, dan kunnen ze een schoolschutter simpelweg uitschakelen, is de redenering die ervoor zorgt dat het leraren in veel conservatieve delen van het land expliciet is toegestaan om met een wapen voor de klas te staan.

Ook Texas voerde vorig jaar nog aanmerkelijke versoepelingen van de wapenwetgeving door. Gouverneur Greg Abbott noemde die wetten nodig om ervoor te zorgen dat zijn staat een ‘bastion van vrijheid’ blijft. Het is in Texas sindsdien bijvoorbeeld toegestaan om zonder vergunning een wapen te dragen. Een andere nieuwe wet bestempelde Texas tot ‘Second Amendment Sanctuary State’, een staat die zich voorneemt om landelijke wetgeving die wapenbezit beperkt niet uit te voeren, omdat zulke wetgeving in strijd zou zijn met het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet.

Wapenbezit werd onderdeel van de cultuurstrijd

Dat is een vrij recente ideologische uitvinding, schrijft historica Jill Lepore in These Truths, haar geschiedenis van de Verenigde Staten: “Het idee dat het Tweede Amendement het recht van een individu garandeert om een wapen te dragen, en niet het recht van mensen om milities te vormen om bij te dragen aan de verdediging van de gemeenschap, werd pas in de jaren zeventig het officiële standpunt van de NRA”.

De NRA, de machtige lobbyvereniging van de wapenindustrie, had zich in de jaren zestig nog ingezet voor strengere wapenwetgeving. Maar na een flinke interne strijd werd wapenbezit onderdeel van de cultuurstrijd die zich in de jaren zeventig aftekende, zoals ook abortus in dezelfde tijd tot een politiek issue gemaakt werd. Op dat moment was er nog geen groot verschil tussen Republikeinen en Democraten in standpunten over abortus en wapenbezit. Die zouden zich in de halve eeuw sindsdien uitkristalliseren. Dat wapenbezit bijna synoniem is geworden met vrijheid, zorgt inmiddels voor een onbuigzame houding bij de meeste Republikeinen.

Het aantal wapens dat in Amerika circuleert blijft intussen maar stijgen. Volgens de Small Arms Survey steeg het aantal wapens tussen 2011 en 2018 van 88 naar 120 per 100 inwoners, verreweg het hoogste aantal op de hele wereld. Het zorgt voor een niet-aflatende stroom massale schietpartijen, op scholen en elders.

Meer in plaats van minder vuurwapens

In sommige gevallen lijken die nieuw momentum op te leveren om wapenbezit aan banden te leggen, zoals in 2018, toen 19 leerlingen werden doodgeschoten op een middelbare school in Parkland, Florida. De leerlingen die het overleefd hadden organiseerden zich. Hun demonstratie in Washington DC, March for Our Lives, trok 1 à 2 miljoen deelnemers, en even leek het alsof zelfs Republikeinse politici zich aangesproken voelden door het appel van de overlevenden, die wapenwetten eisten, en schande spraken van de financiering van veel politici door de NRA. Maar uiteindelijk veranderde er niets.

Ook in de nasleep van de schietpartij in Uvalde lijken Republikeinse politici zich aan het script te houden, waarbij het antwoord op vuurwapengeweld ‘meer vuurwapens’ luidt. Ken Paxton, de procureur-generaal van Texas, pleitte op het rechtse televisiekanaal Newsmax voor het bewapenen van leraren, die ook vuurwapentraining zouden moeten krijgen. En op Fox News gebruikte vice-gouverneur Dan Patrick de militaire metafoor ‘doelwitten’ toen hij het over scholen had. “We moeten deze doelwitten verstevigen zodat niemand binnen kan komen, behalve door de hoofdingang. Misschien helpt dat, misschien stopt dat zo iemand.”

Die commentaren riepen bij Democraten in de VS verontwaardiging op. Mocht dat nog tot introspectie en bijgestelde inzichten leiden bij Republikeinen, dan hebben ze vrijdag een mooi podium om dat bekend te maken. Dan staan de Republikeinse senator Ted Cruz, oud-president Donald Trump en gouverneur van Texas Greg Abbott geboekt als sprekers bij de jaarlijkse conferentie van de NRA.

