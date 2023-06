Na alle woorden nu ook daden: hoe Prigozjin zich tegen zijn Russische broodheer keerde

Een al maandenlang broeiende machtsstrijd in het Kremlin is tot een kookpunt gekomen. Met de opmars van zijn Wagnergroep naar de legerbasis in Rostov-aan-de-Don voltrekt zich muiterij binnen de Russische krijgsmacht. Een drastische stap, zélfs voor iemand als Jevgeni Prigozjin. Hij is groot geworden dankzij Poetin, nam zelf nooit een blad voor de mond, maar keert zich nu toch echt openlijk tegen zijn baas – en daarmee tegen het eigen Rusland. Maar deze omslag kent een lange voorgeschiedenis.

Eerst: wie is Jevgeni Prigozjin? De zakenman is in de loop van de Oekraïne-oorlog bekend geworden als de baas van de Wagnergroep: één van de grootste, zo niet hét grootste huurlingenleger van Rusland. Dat officieel niet mag bestaan volgens de Russische wet, maar door het Kremlin handig wordt gebruikt om vuile klusjes op te knappen. Het privéleger houdt zich niet altijd even netjes aan het oorlogsrecht, maar het Kremlin kan altijd veinzen er niets mee te maken te hebben. In de loop van de oorlog werd alleen steeds duidelijker dat de Wagnergroep een haast noodzakelijk verlengstuk was van de Russische krijgsmacht, dat het afgelopen jaar zelf maar weinig successen behaalde op het slagveld in Oekraïne. Aan Wagner de taak om koste van wat kost het strategisch onbelangrijke stadje Bachmoet in te nemen. Dat lukte uiteindelijk, en gaandeweg rees Prigozjins ster.

Hotdogketen en trollenfabriek

De 62-jarige, in Sint-Petersburg geboren Jevgeni Prigozjin is het toonbeeld van de Russische selfmade man. Eentje die wist te ontsnappen aan zijn criminele verleden – in 1981 kreeg hij twaalf jaar cel voor roofovervallen en fraude en vervolgens kon opklimmen tot de hoogste regionen van de macht. Dat heeft hij te danken aan de hotdogketen die hij in de jaren negentig opzette, wat de basis legde voor zijn zakenimperium van supermarkten, een casino, chique restaurants. Maar vooral: het cateringbedrijf Concord, dat het Russische leger zou gaan bedienen, evenals het Kremlin zelf – waar zijn bijnaam ‘Poetins chef’ vandaan komt. Onder Prigozjins paraplu valt daarnaast ook de Petersburgse internet-trollenfabriek die, volgens Amerikaanse inlichtingendiensten, zich mengde in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Maar tegenwoordig is hij dus vooral bekend van zijn Wagnergroep, dat tijdens de Oekraïne-oorlog uit de schaduw trad, maar zich al lang daarvoor mengde in onverkwikkelijke zaken met schimmige regimes in onder andere Afrikaanse landen.

Permitteren

De relatie tussen Prigozjin en zijn broodheer Vladimir Poetin bekoelde naarmate hij zich meer en meer profileerde tijdens de oorlog in Oekraïne. De Wagnerbaas meende zich meer en meer te kunnen permitteren. Zo ruziede hij vorig jaar nog openlijk met Alexander Beglov, de gouverneur van Sint Petersburg, onder wiens beleid niks terecht zou komen van beloofde investeringen. Prigozjin claimde dat deze Beglov, een beschermeling van Poetin, alles aan hém te danken had.

Ook groeide de kritiek van Prigozjin op de de Russische legerleiding. Vorig jaar in november werd de Russische legerchef Aleksandr Lapin vervangen na harde kritiek van Prigozjin. Hij viel daarmee de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov bij, die had gezegd dat de generaal zelf naar ‘het front moest worden gestuurd om zijn schaamte in bloed te zuiveren’. Lang konden de buitenbeentjes Kadirov en Prigozjin het met elkaar vinden in hun kritiek op de Russische oorlogsinzet, maar uiteindelijk lijkt de trouwe Tsjetsjeen toch voor zijn baas Poetin te hebben gekozen.

Begin mei, niet lang nadat het Oekraïense stadje Bachmoet na een lange en zeer bloedige strijd was gevallen, dreigde Prigozjin zich er juist weer terug te trekken. Dit omdat de Russische legerleiding zijn beloftes niet zou nakomen. Zijn manschappen kregen niet de beloofde munitie geleverd, met talloze doden tot gevolg. Zijn oproep deed Prigozjin met goed gevoel voor drama, en met de wereld als publiek: in een berucht filmpje schold hij de de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov de huid vol, terwijl op de achtergrond de lijken van tientallen Wagner-huurlingen te zien waren.

Achteraf gezien kan deze uitbarsting in mei het Kremlin hebben overtuigd dat Prigozjin nu eindelijk ‘gesensibiliseerd’ moest worden. Rond deze tijd zegt Prigozjin in een interview ook dat Rusland totaal faalt wat betreft de oorspronkelijke doelen van de oorlog. Want in plaats van Oekraïne te ontwapenen heeft het dankzij de Russische invasie via westerse steun nu juist het machtigste leger ter wereld gekregen. En van een onbeduidend land aan de oostgrens van Europa heeft de oorlog alleen maar als resultaat gehad dat de hele wereld meeleeft met Oekraïners.

Overschreed Prigozjin hier de grens? Igor Girkin, de invloedrijke militaire blogger en ex-leider van de door Rusland uitgeroepen ‘volksrepubliek Donetsk’, beschuldigde hem van ‘muiterij’. Ook de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, met wie Prigozjin zoals gezegd vaak genoeg op één lijn zat in hun gezamenlijke afkeer van de Kremlin-bobo’s, keerde zich tegen hem.

Troepen van Wagner in de straten van Rostov-aan-de-Don. Beeld REUTERS

Een teken aan de wand was toen Prigozjin begin deze maand het defensiecontract van zijn bedrijf Concord stopzette. Het cateringbedrijf, waarmee Prigozjin ooit een voet tussen de deur van het Kremlin kreeg, en waarmee hij jarenlang dik verdiende aan het leveren van niet zelden bedorven proviand aan de Russische soldaten. Ook hier kon Prigozjin het niet laten de Russische legertop een veeg uit de pan te geven: Prigozjin wierp zich tegenover defensieminister Sjojgoe op als voorvechter van het Russische volk, en dat zijn bedrijf door het Kremlin werd gedwongen tot ‘ongecontroleerde verspilling’ van belastinggeld.

Niet aan de leiband

Dan lijkt Kremlin er klaar mee te zijn. Begin juni vaardigt het een decreet uit dat ieder Russisch huurlingenleger zichzelf contractueel onder centraal gezag moet plaatsen van het Kremlin. Ook de Wagner Groep van Prigozjin. Maar die weigert zich naar de leiband van het Kremlin te voegen: “Sjojgoe weet niet hoe je militaire formaties fatsoenlijk aanstuurt”, geeft hij op zijn Telegramkanaal als argument om zijn leger buiten de defensie-gezagsstructuur te houden.

Dan escaleert het. Deze week brengt hij nog een audioboodschap via Telegram naar buiten waarin Prigozjin claimt dat het Kremlin het Russische volk op grote schaal misleidt over het verloop van de oorlog. Anders dan iedereen denkt zouden de Oekraïners veel succesvoller zijn. Ook is de ‘denazificatie’ en het terugbrengen van Oekraïne in de Russische invloedssfeer altijd een smoes geweest, aldus Prigozjin. Het was Rusland altijd om grondstoffen te doen; Prigozjin wijst erop dat de bezette gebieden worden leeggeplunderd.

De afgelopen 24 uur gaat het snel.

Vrijdag wordt bekend dat de Russische veiligheidsdienst FSB een strafrechtelijk onderzoek begint tegen de Wagner-baas, nadat die zou hebben opgeroepen tot een gewapende opstand. Prigozjin claimt ondertussen dat één van zijn kampementen zou zijn beschoten met Russische raketten, en dreigt op te trekken tegen Rusland. De Russische generaal Soerovikin roept de leden van de Wagnergroep, naar verluidt zo'n 25.000 man sterk, op om ‘de wil en het bevel’ van president Poetin op te volgen. Hij dringt er bij de huurlingen op aan om hun verzet tegen de militaire leiding op te geven en terug te keren naar hun bases. In Moskou en de zuidelijke stad Rostov-aan de Don, van waaruit de invasie in Oekraïne wordt gecoördineerd, wordt de beveiliging rondom strategische doelen flink opgeschroefd.

Beeld Bart Friso

Prigozjin zelf zegt afgelopen nacht een Russische helikopter hebben neergeschoten en dat zijn troepen de Russische regio Rostov binnentrekken. Vannacht komen beelden naar buiten dat het militaire hoofdkwartier in Rostov-aan-de-Don door gewapende mannen is omsingeld.

Zaterdagochtend claimt hij alle militaire bases in de stad te controleren en dreigt hij verder te zullen trekken naar Moskou, ‘tenzij Sjojgoe en Gerasimov naar hen komen’. Opvallend genoeg zegt Prigozjin hierbij ook dat dit allemaal de Russische ‘speciale militaire operatie’ geenszins in de weg staat.

Zaterdagochtend spreekt Vladimir Poetin in een televisietoespraak het land toe. Hij belooft hard op te treden tegen verraders ‘die wapens hebben opgepakt tegen hun kameraden’. Hij zegt de muiterij van zijn vroegere cateraar te zullen onderdrukken, en spreekt van een dolk in de rug: “Acties die ons verdelen, zijn verraad aan onze strijdmakkers en een dolkstoot in de rug van ons volk, net als in 1917, toen ons land verdeeld was. We zullen dit niet laten gebeuren. Dit is verraad van binnenuit.”

