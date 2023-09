Na acht staatsgrepen in drie jaar rijst de vraag: hoe besmettelijk is het Afrikaanse coupvirus?

In Gabon vond vorige week de achtste geslaagde staatsgreep in Afrika in drie jaar tijd plaats. Moeten andere Afrikaanse leiders zich zorgen maken? ‘Als coupplegers hiermee wegkomen, worden de piketpaaltjes verzet.’

Er waren nog geen 24 uur voorbij nadat militairen in Gabon een eind hadden gemaakt aan het 55-jaar lange bewind van de Bongo-dynastie, toen Paul Kagame zijn handtekening zette onder de ontslagbrieven van tientallen van zijn hooggeplaatste militairen. De president van Rwanda, al 23 jaar aan de macht, was niet de enige: op precies dezelfde dag schudde ook Paul Biya, al veertig jaar president van Kameroen, zijn legerleiding op.

Nu kán dit natuurlijk toeval zijn. Misschien is het te verleidelijk om te denken dat geharnaste Afrikaanse leiders als Biya en Kagame, maar ook Yoweri Museveni (Oeganda, sinds 1986) of Denis Sassou-Nguesso (Congo-Brazzaville, sinds 1997) even gingen verzitten bij het zoveelste coupnieuws in Afrika.

Verleidelijk – maar toch ook waarschijnlijk. Want Gabon was niet het eerste land waar de legerleiding de afgelopen jaren de macht naar zich toe trok. En het zal, is de wijdverbreide verwachting onder Afrika-kenners, ook niet het laatste land zijn. Is er een rode draad te bespeuren bij deze staatsgrepen? Wat zegt het over de staat van de democratie op het continent? En, is het coupvirus besmettelijk?

De verschillende machtsgrepen De coupgolf zette eind 2020 in met de machtsgreep in Mali. President Ibrahim Boubacar Keïta werd aan de kant geschoven door een groep militairen onder leiding van kolonel Assimi Goïta, die anderhalf jaar later met een tweede coup zijn macht verstevigde. In april 2021 stelde een militaire raad in Tsjaad een vergelijkbare ‘overgangsregering’ in, toen president Idriss Déby na gevechten met rebellen om het leven was gekomen. Ook in Soedan werd in oktober 2021 een ‘overgangsregering’ ingesteld door generaal Abdel Fattah al-Burhan, die twee jaar daarvoor nog een eind had gemaakt aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. In september 2021 werd in Guinee president Alpha Condé uit de macht gezet, nadat hij een jaar eerder de grondwet zo had weten te buigen dat hij zich wél verkiesbaar kon stellen voor een derde termijn. In Burkina Faso werd in januari 2022 president Roch Kaboré gearresteerd door militairen, die vervolgens luitenant-kolonel Paul-Henri Damiba aanwezen als president. Negen maanden later werd diezelfde Damiba opzijgezet door een luitenant, Ibrahim Traoré. In juni dit jaar werd tamelijk onverwacht de democratische president Mohamed Bazoum van Niger afgezet door het hoofd van zijn presidentiële garde; en eind augustus maakte het leger in Gabon dus een einde aan de Bongo-dynastie.

De staatsgrepen in Afrika van de afgelopen drie jaar. Beeld Ted du Bois

De coupgolf is in twee smaken te verdelen

De overeenkomst tussen al die recente coups: ze slagen, tamelijk bloedeloos. Maar verder verschilt de situatie in de landen waar bovenstaande staatsgrepen plaatsvonden behoorlijk. Grofweg is de coupgolf in twee smaken in te delen.

De situatie in de Sahel-landen – Burkina Faso, Mali, Tsjaad en Niger – is nog aardig met elkaar te vergelijken. Het zijn voormalige Franse koloniën, waar de militairen de anti-Franse retoriek handig weten te oogsten. Een sentiment dat de afgelopen jaren is gezaaid door sociale media en desinformatiecampagnes. Maar ook simpelweg door fouten van de Fransen in het bestrijden van het grootste probleem van die landen: de sinds het eerste decennium van deze eeuw opgekomen jihadistische opstand die zich als een olievlek over de Sahel uitbreidt. Dat is de tweede grote overeenkomst: de terroristische groeperingen die ervoor zorgen dat centrale overheden niets meer te zeggen hebben in grote delen van die landen.

“Maar Gabon is anders”, zegt Paul Melly, als Afrika-expert verbonden aan denktank Chatham House. “Het is weliswaar ook een voormalige Franse kolonie en de Bongo’s hadden nog altijd nauwe banden met Frankrijk, maar we zien hier geen terreurprobleem en geen anti-Franse leuzen. Een ander verschil met Niger: Ali Bongo was fragiel en oud, iedereen twijfelde eraan of hij zijn werk wel goed kon uitoefenen. Hij heeft zijn macht de afgelopen zestien jaar nooit zo kunnen doen gelden zoals zijn vader dat deed in de bijna veertig jaar daarvoor.”

Nee, de coup in Gabon is weer beter vergelijkbaar met die in Guinee in 2021. Daar ‘bulldozerde’ toenmalig president Condé zich een weg door de grondwet om aan de macht te kunnen blijven, in de woorden van Joseph Siegle, onderzoeksleider bij het Africa Center for Strategic Studies in Washington, zonder dat het volk daar iets voor terugzag.

Maar goed, zegt Siegle, dat rechtvaardigt een staatsgreep nog niet. Want als de kolonels in Guinee daadwerkelijk de democratie wilden herstellen, hadden ze intussen, twee jaar later, wel nieuwe verkiezingen uitgeschreven. “En dat zal in Gabon ook niet gebeuren. Daar waren de Bongo’s natuurlijk ongelooflijk corrupt, maar wat legerleider Brice Nguema nu doet, zichzelf als president aanwijzen, is minstens zo belachelijk. Als ze hadden gewild, hadden ze meteen nieuwe verkiezingen kunnen organiseren, of de stemmen laten hertellen. Dan had oppositieleider Albert Ondo Ossa die waarschijnlijk gewonnen, en klaar.”

Maar nee, zegt Siegle, die gewraakte verkiezingen zijn een rookgordijn. Dat de legerleiding in Gabon, enkele uren nadat op tv de verkiezingsuitslag werd bekendgemaakt, op diezelfde televisie verscheen om aan te kondigen dat zíj de macht hadden gegrepen is daar het bewijs van. Een geslaagde coup vindt nooit spontaan plaats. Er is altijd tijd nodig om de belangrijkste neuzen binnen het leger dezelfde kant op te krijgen. “Die slechte overheid, die vervalste verkiezingen – dat was een excuus. Dit gaat gewoon om macht.”

Net zoals het Al-Burhan in Soedan om de macht gaat, zie de oorlog die hij nu uitvecht met zijn voormalige partner-in-coup generaal Mohammed ‘Hemedti’ Dagalo. Net als de junta’s in Mali, Tsjaad of Burkina Faso die beslist geen haast maken met hun ‘transitieregeringen’. Het zijn landen waar legerleiders hun kans hebben afgewacht, tot het sentiment onder het volk dusdanig was dat ze ermee weg zouden komen. Tot er genoeg instabiliteit in het land was die ze als voorwendsel konden gebruiken om ‘de orde’ te herstellen. Én totdat ze het vertrouwen hadden ermee weg te komen.

‘Dit is het gevolg van een zwakke reactie na de coups’

Want gelegenheid maakt de couppleger. Zie ook de reacties in zowel binnen- als het buitenland. Pas bij de staatsgreep in Niger reageerde de wereld, en met name omringende landen, écht stevig, met zware sancties vanuit het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas en het nog altijd boven de markt hangende dreigement van invasie.

Wat betreft binnenlandse reacties: de militaire machtsgrepen van de afgelopen jaren waren grotendeels geweldloos. De junta’s werden juichend ontvangen, of op zijn minst haast schouderophalend verwelkomd. De chaos op korte termijn bleef uit. In Soedan is dat weliswaar anders, maar de oorlog die daar in april uitbrak vindt plaats tussen de twee generaals die twee jaar terug nog samen een coup pleegden – en nu in feite elkaar aan de kant willen schuiven.

Dat zo veel coups nu slagen, maakt dat Gabon niet de laatste zal zijn, menen Siegle, Melly, of hoogleraar Olayinka Ajala van de Universiteit Leeds: “Het besmettelijkheidsidee is terecht. Áls militairen uit andere landen op dit moment nog niet bezig zijn met het plannen van een coup, zullen ze denken dat dit de tijd is om het te doen.”

Siegle: “Dat is ook een van de redenen waarom je strikt moet optreden tegen de coupplegers in Gabon en Niger. Om normen te stellen. Wat daar is gebeurd, is het gevolg van een zwakke reactie na de coups in Mali, Burkina en Guinee. Waardoor er nu zelfs een soort samenwerkingsverband tussen militaire junta’s heeft kunnen ontstaan, dat terugblaft, nu Ecowas dreigt met de invasie van Niger.” Siegle ziet hierin een duidelijke heropleving van militaristische ideologieën, en daarmee een terugkeer naar de jaren zestig en tachtig.

In Kameroen en Equatoriaal-Guinea zullen ze zich zorgen maken

Met name in Kameroen en Equatoriaal-Guinea, niet toevallig de twee landen met de langstzittende presidenten ter wereld, zullen ze zich zorgen maken, denken analisten.

“Vooral Kameroen ziet er wiebelig uit”, denkt Melly. “De 90-jarige Paul Biya kun je misschien niet direct een dictator noemen, maar het is er zeker geen netjes functionerende democratie. Ook Kameroen heeft, net als Gabon, ogenschijnlijk genoeg grondstoffen om problemen aan te pakken, wat niet gebeurt.” Dat ziet Ajala ook: “De voortekenen zijn er. Mensen zijn klaar met Biya.”

Ajala vreest daarnaast voor Senegal, dat weliswaar geen geschiedenis van staatsgrepen kent en waar president Macky Sall onlangs een eind maakte aan de geruchten dat hij voor een ongrondwettige derde termijn zou gaan. Maar tegelijkertijd wordt oppositieleider Ousmane Sonko langs allerlei wegen tegengewerkt, en werd zijn partij Pastef door de regering in juli verboden.

Democratisch tekort

Ajala ziet een rode draad in deze staatsgrepen: dat het in veel Afrikaanse landen gewoonweg niet zo goed gaat. Dat mensen er, in zijn woorden, niet profiteren van ‘het dividend van democratie’. Vooral de jonge generatie is dat beu. “Want wat is het nut van democratie als er geen eten op tafel komt? Of als je niet rustig kunt slapen?” En: wat is het nut van democratische leiders als ze zich niet democratisch gedragen? “Normaliter, als mensen zien dat de regering niet voor hen werkt, dan stemmen ze vervolgens tegen. Maar als daar niks mee gebeurt, of als dat simpelweg geen zin heeft…”

Maar dat democratieën ‘het volk’ niks opleveren en mensen het daarom prima vinden dat militairen de macht grijpen, vindt Siegle een te gemakkelijke uitleg. “En ik zou de gedachte dat dit populaire coups zijn ook even willen afremmen. Want ja, je ziet juichende mensen op straat, maar er zijn ook mensen die níet juichen op straat. Die hoor je niet. En die zul je ook niet meer horen, als de democratie verder wordt ontmanteld.”

“Want een democratie als systeem geeft het volk juist gereedschap om met onvrede te kunnen omgaan. Een systeem van checks and balances. Alleen al het gegeven dat je níet het laatste woord geeft aan diegenen die wapens mogen dragen.”

Natuurlijk valt er genoeg aan te merken op het functioneren van veel Afrikaanse democratieën, zegt hij. “Maar dat komt doordat het politieke systeem er nog betrekkelijk nieuw is. Het is niet zo gek dat landen die pas een halve eeuw zelfbeschikking hebben tegen uitdagingen aanlopen.”

“Maar ondertussen zien we geenszins dat de machthebbers in al die landen dat systeem willen hervormen of herstellen. Ze gebruiken grondstoffen en aanbestedingen om zichzelf te verrijken. En dat allemaal zonder rekenschap. Ze sluiten onafhankelijke en buitenlandse media, zodat we nog minder informatie krijgen over wat er gaande is. Die landen raken zo echt in slechtere staat. Een democratie is in staat zichzelf te zuiveren, maar als je dat zuiveringssysteem weghaalt, kom je in een donkere tijd terecht. In een verleden dat zich herhaalt.”

‘Buitenland moet steviger optreden’

Siegle pleit dan ook voor een steviger optreden van internationale actoren. “En daar zijn geen wapens voor nodig. Deze Afrikaanse overheden hebben noodhulp en handel vanuit het buitenland nodig. Door dat te weigeren kan je ze heel makkelijk isoleren. Met nog agressievere sancties. Totdat de boete op een staatsgreep zo hoog wordt dat militairen in andere landen zich wel twee keer achter hun oren krabben voordat ze zover gaan om een regering omver te werpen.”

“Als coupplegers hiermee wegkomen, worden de piketpaaltjes verzet. En nemen de problemen toe. De onvrede ook. Het zal leiden tot meer instabiliteit, misschien nieuwe coups, een burgeroorlog. Met meer vluchtelingenstromen tot gevolg. Daarom moet die spiraal doorbroken worden.”

Lees ook:

Weer een coup in Afrika: komt er een einde aan het familiebedrijf Bongo in Gabon?

In het West-Afrikaanse Gabon grepen militairen woensdag de macht. Het is de achtste coup in Afrika in drie jaar tijd.