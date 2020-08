Mysterieuze nieuwe uitbraak leidt tot onzekerheid in ‘coronavrij’ Nieuw-Zeeland

Gezondheidsautoriteiten in Nieuw-Zeeland zijn hard op zoek naar de bron van nieuwe, lokaal opgelopen coronabesmettingen. De uitbraak schokt veel Nieuw-Zeelanders omdat hun land werd geprezen om zijn uitbanning van het virus. Nieuw-Zeeland had al drie maanden geen lokaal opgelopen besmettingen meer gehad. De enige, schaarse gevallen waren reizigers die arriveerden uit het buitenland, die meteen in quarantaine werden geplaatst.

In Auckland, de grootste stad, geldt sinds woensdag opnieuw een strikte lockdown. En in de rest van het land moeten mensen weer afstand houden. De laatste maanden waren Nieuw-Zeelanders juist gewend geraakt aan een vrijwel normaal leven. “We worden er weer aan herinnerd hoe verraderlijk dit virus is”, verzuchtte premier Jacinda Ardern.

Door de uitbraak waren donderdag zeker dertien mensen besmet en dat aantal zal naar verwachting verder oplopen. De bron is nog een mysterie. Het waarschijnlijkst lijkt het dat een besmette inreiziger zich niet aan de quarantaine heeft gehouden. Maar het kan ook zijn dat het virus ongemerkt nog altijd rondwaarde. De autoriteiten doen eveneens onderzoek bij een koelhuisbedrijf, omdat zeker tien besmette mensen daar werken of familie zijn van een medewerker. Het virus zou kunnen zijn binnengekomen met bevroren vracht. “We weten uit buitenlandse studies dat het virus in een gekoelde omgeving een behoorlijke tijd kan overleven”, aldus Ashley Bloomfield, de belangrijkste Nieuw-Zeelandse gezondheidsfunctionaris.

Heen-en-weer

De terugkeer van het virus zet druk op premier Ardern. Want anders dan veel andere ontwikkelde landen zette Nieuw-Zeeland in maart met een vroege, zeer strikte lockdown in op uitbanning van de ziekte, in plaats van het slechts afremmen van de verspreiding. Critici waarschuwden dat dit Nieuw-Zeeland in een diepe recessie zou storten, wat inderdaad gebeurde, en dat het land onvermijdelijk nieuwe uitbraken zou krijgen, waardoor het heen en weer zou gaan slingeren tussen lockdowns en vrijheid.

Vrijdag moet de premier laten weten of de lockdown in Auckland, die voor drie dagen werd afgekondigd, wordt verlengd. Ook dient zij spoedig duidelijk te maken of de parlementsverkiezingen volgende maand doorgaan. Arderns Labour-partij stevende volgens peilingen mede door het coronasucces af op een zege. Maar de comeback van Covid-19 leidt tot onzekerheid. De centrumrechtse oppositie stelt dat campagnevoeren door de restricties lastig wordt en eist uitstel tot ten minste november.

Lees ook:

Doortastend en ontwapenend leidt premier Ardern Nieuw-Zeeland de coronacrisis uit

Met een combinatie van een snelle, strikte lockdown, veel inlevingsvermogen en ontwapenende grappen over stinkluiers slaagt de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern erin het virus uit te bannen.

Australië en Nieuw-Zeeland willen ‘coronavrije’ reiszone instellen

Om tot een gezamenlijke ‘coronavrije’ zone te komen, neemt de Nieuw-Zeelandse premier voor het eerst in de geschiedenis deel aan een Australisch kabinetsoverleg.