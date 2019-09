Mysterieuze dampziekte zet opnieuw de schijnwerpers op 'gezond alternatief’ voor roken

Sinds een paar maanden belanden er in de Verenigde Staten ineens jongeren op de intensive care-afdelingen met longproblemen. Ze hebben moeite met ademen, hebben pijn op de borst, ze braken en hebben koorts. “Alsof mijn longen explodeerden”, zo beschreef een van de patiënten in Amerikaanse media het gevoel toen hij met spoed naar de operatiekamer werd gereden.

Artsen dachten aan een infectie. Maar van een infectie geen spoor. Er kwamen meer patiënten binnen. Begin augustus lagen er ongeveer 200 in Amerikaanse ziekenhuizen, deze week steeg dat aantal tot ruim 450. Zes patiënten zijn overleden.

Zoektocht

Op röntgenfoto’s lijkt het alsof de longen ontstoken zijn door een virus of bacterie. Maar de zoektocht naar bacteriën en virussen leverde niets op.

Artsen begonnen te zoeken naar overeenkomsten tussen de groep jongeren die plots ziek werden. Ze bleken allemaal te ‘dampen’, zoals het roken van elektronische sigaretten heet. Waar de plotse golf van zieke, dampende jongeren ineens vandaan komt, niemand die het weet. De gezondheidsdienst in New York dacht de bron gevonden te hebben. Vitamine E. Dat komt voor in mengsels die marihuana bevatten. De rookapparaatjes worden namelijk ook gebruikt om THC binnen te krijgen, wat de verdovende stof in marihuana is.

Maar het is toch geen vitamine E, reageerde het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Ook e-rokers die geen marihuana gebruikten werden namelijk ziek. Ondertussen raden Amerikaanse gezondheidsdiensten mensen af om te dampen.

Tot nu toe lijkt de uitbraak zich te beperken tot de VS. In Nederland bijvoorbeeld zijn geen gevallen bekend van de dampziekte.

Astma en COPD

De uitbraak in de VS zet opnieuw de schijnwerpers op de schadelijke effecten van elektronisch roken. Fabrikanten zetten het product in de markt als het gezondere alternatief voor de echte sigaret. Dat klopt, maar gezonder, of minder schadelijk, dan de gewone sigaret is iets anders dan gezond of onschadelijk. Niet voor niets is het product in diverse landen verboden.

Vooral landen in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië hebben de e-sigaret in de ban gedaan nadat de wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2008 en 2016 met negatieve rapporten over dampen kwam. Er zouden gezondheidsrisico’s zijn en de e-sigaret helpt mensen niet van hun nicotineverslaving af. Onderzoeken laten inderdaad zien dat er geen verband is tussen stoppen met roken en de elektronische sigaret.

Begin dit jaar liet een studie zien dat elektronische sigaretten astma en de longziekte COPD kunnen veroorzaken. Maar een compleet beeld van de schadelijke effecten is er nog niet. Omdat e-sigaretten iets meer dan tien jaar op de markt zijn, is over de langetermijneffecten weinig bekend. Daarbij is de markt voor elektronisch roken volop in ontwikkeling, met nieuwe apparaatjes, smaken en chemische stoffen die nog niet zijn onderzocht.

Lees ook

E-sigaret is mogelijk kankerverwekkend

E-roken is slecht voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek. Maar tabak is nog slechter. Artsen zijn daarom voor de e-sigaret.

Smaakt de e-sigaret naar meer?

De e-sigaret is voor jongeren een opstap naar de brandende peuk, vermoeden Amerikaanse onderzoekers. Hun Europese collega’s zijn daarover niet zo zeker.