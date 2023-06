Mysterieus ‘ongeluk’ met boot vol spionnen

Het was eerst alleen een dramatisch ongeluk: op de avond van zondag 28 mei sloeg op het Lago Maggiore een boot om en zonk. Vier opvarenden verdronken.

In de berichtgeving concentreerden de Italiaanse media zich in eerste instantie op het extreme weer, en op het feit dat de kapitein daarvan had kunnen weten omdat meteorologen ervoor hadden gewaarschuwd. Het was op het Italiaanse meer gaan stormen: hagel, onweer, keiharde windstoten. En waarom was de kapitein met zijn echtgenote en 21 passagiers aan boord – die naar verluidt een verjaardag aan het vieren waren – niet naar de kant gevaren? Op de boot zaten meer passagiers dan toegestaan.

Maar al snel werd bekend dat twee slachtoffers Italiaanse geheim agenten waren. Een ander slachtoffer bleek voor de Israëlische geheime dienst Mossad te hebben gewerkt. Het vierde slachtoffer was de Russische echtgenote van de kapitein. Zij was de eigenaresse van de boot, en kon niet zwemmen. Weer wat later bleken alle passagiers spionnen te zijn.

De grote vraag: wat waren die eenentwintig geheim agenten in Noord-Italië aan het doen?

Meteen verdwenen

Journalisten gingen spitten en meldden dat het ging om dertien Israëlische en acht Italiaanse geheim agenten. De Israëliërs zouden onmiddellijk na het ongeluk met twee privévliegtuigen naar huis zijn gevlogen. Ook de Italianen waren prompt foetsie; ze hadden direct hun huurwoningen verlaten. De kapitein was een informant van de Italiaanse geheime dienst. Zijn vrouw fungeerde wellicht als tolk.

Zaten de spionnen achter Russen en hun geldstromen aan? Sinds begin dit jaar zouden steenrijke Russen namelijk veel hotels en villa’s in Noord-Italië opkopen, met geld dat ze bij banken in het vlakbij gelegen Zwitserse Lugano hebben staan. Of onderzochten de Israëliërs met hulp van hun Italiaanse collega’s in hoeverre Noord-Italiaanse bedrijven onderdelen voor drones naar Iran sturen?

Midden-Oosten

Het meest waarschijnlijk is dat de geheim agenten met ‘Operatie Anti-Proliferatie’ bezig waren. Ze zouden collega’s uit een niet nader genoemd Midden-Oosters land, die de hand op machines, technologie en wapens wil leggen, willen stoppen. Zo’n operatie zouden spionnen kort geleden ook al in Zwitserland hebben uitgevoerd, toen dat Midden-Oosterse land uit was op farmaceutische apparatuur voor een onderzoekscentrum dat zich met bacteriële giftige stoffen bezighoudt.

De gezonken boot is gelicht. Het OM onderzoekt de bewegingen en mogelijke schuldige(n) van het ongeluk. Maar de waarheid over de activiteiten van de spionnen zal wel nooit boven water komen.

