Myanmar massaal de straat op tegen militaire coup. ‘Wij willen willen democratie!’

Ze hielden drie vingers in de lucht – een protestgebaar uit The Hunger Games films – , ze zwaaiden met rode vlaggen en ze riepen leuzen als ‘Wij willen geen militaire dictatuur! Wij willen een democratie!’ Myanmar beleefde zondag de grootste demonstratie in jaren. Op verschillende plekken in het land gingen tienduizenden mensen de straat op om tegen het militaire bewind te demonstreren.

“Er zijn hier duizenden en duizenden mensen op straat. Vooral jongeren die hun steun aan Aung San Suu Kyi laten zien”, vertelt de Myanmarese activist Ko Bo Kyi vanuit Yangon. “Hun wens is simpel. Ze hebben voor Suu Kyi en haar partij gestemd. Ze willen dat hun leider wordt erkend als de leider van het land.”

De Myanmarezen zijn woedend over de militaire coup van afgelopen week. Op de dag dat het nieuwe parlement voor het eerst zou samenkomen, zette de militaire opperbevelhebber Min Aung Hlaing de onlangs herkozen regering aan de kant omdat er volgens hem grootschalige fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Die verkiezingen werden met een ruime meerderheid gewonnen door de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van oud-Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi.

Myanmar werd tussen 1962 en 2011 ook al door een militaire junta geregeerd. In 2015 had het land zijn eerste vrije verkiezingen in decennia.

Fel claxonnerende auto’s

De grootste demonstratie vond plaats in Yangon, de grootste stad en het economische centrum van Myanmar. Veel demonstranten waren in het rood gekleed, de kleur van de NLD. Fel claxonnerende auto’s reden door de straten, omstanders gaven de demonstrerende massa eten en drinken. Sommige demonstranten brachten bloemen mee en probeerden politiemensen te overtuigen hen te steunen in plaats van het leger.

De junta probeerde de demonstraties nog in te dammen door zaterdag en zondag het internet urenlang plat te leggen en toegang tot sociale media als Facebook en Instagram te blokkeren. Het zette weinig zoden aan de dijk. Vanuit het hele land verschenen video’s, die via Twitter massaal werden gedeeld, van tegen het militaire regime demonstrerende burgers.

Ondanks een grote politieaanwezigheid verliepen de demonstraties op de meeste plekken vreedzaam. Wel kwam het tot geweld in Myawaddy, een stad in het zuidoosten van het land. Demonstranten werden er geslagen en de politie zou met rubberen kogels hebben geschoten.

Massaprotesten in 2007

Er is echter angst dat de protesten de komende dagen of weken alsnog uitmonden in geweld. Veel Myanmarezen herinneren zich de massaprotesten van de door Boeddhistische monniken geleide Saffraan Revolutie in 2007. Dat eindigde in een bloedbad toen het leger het vuur opende. Zeker 31 mensen kwamen om het leven. Duizenden werden gearresteerd.

“Iedereen weet wat er in het verleden is gebeurd”, zegt Phil Robertson, Azië-directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. “Als de generaals weer zoiets doen, ruïneren ze het land en kunnen ze Myanmar niet meer verlaten zonder gearresteerd te worden.”

Ondertussen leggen steeds meer Myanmarezen het werk neer. Nadat eerder dokters en verpleegsters zeiden niet onder een militair bestuur te willen werken, hebben zich inmiddels ook leraren, ambtenaren, fabrieksarbeiders en mijnwerkers bij de staking aangesloten. Er is voor maandag opgeroepen tot een landelijke staking.

