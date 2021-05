Myanmar breidt de jacht op journalisten uit

Geholpen door een nieuwe wet maakt de militaire junta in Myanmar het werk van journalisten onmogelijk.

Een 51-jarige journalist is woensdag door de Myanmarese rechter veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Min Nyo, die werkt voor de mediaorganisatie Democratic Voice of Burma (DVB), is daarmee de eerste journalist die sinds de militaire coup van februari is veroordeeld op grond van een nieuwe controversiële wet. Die perkt de vrijheid van meningsuiting drastisch in en maakt journalistiek werk vrijwel onmogelijk.

De wet stelt iedere poging strafbaar die ‘hinder’ of ‘ontregeling’ veroorzaakt voor soldaten en militairen of ‘schade toebrengt’ aan hun ‘moreel, discipline, gezondheid en uitvoering’. Via deze vaag omschreven gedragingen is in feite alle kritiek op de Myanmarese junta strafbaar gesteld, waardoor ook onafhankelijke nieuwsverslaggeving niet meer mogelijk is.

De militaire junta treedt hard op tegen onafhankelijke media. Ze trok op 8 maart de uitzendlicentie van DVB in, en verbood de journalisten om gebruik te maken van andere platformen. Toch bleef DVB doorgaan met het verspreiden van nieuws.

Antiregeringsdemonstratie

Sinds de coup van 1 februari, waarmee de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omver werd geworpen, zijn er al tachtig journalisten in het land gearresteerd. Ongeveer de helft van hen zit nog steeds vast op basis van dezelfde wet die is gebruikt om Min Nyo te veroordelen.

Min Nyo deed verslag van een antiregeringsdemonstratie in de zuidwestelijke stad Pyay toen hij werd gearresteerd en mishandeld door de politie. De journalist werd ook al door het vorige militaire regime veroordeeld. In 1996 kreeg hij zeven jaar cel opgelegd wegens ‘banden’ met een militante studentenorganisatie.

De verslechterde mensenrechtensituatie in Myanmar heeft ook gevolgen voor Myanmarese journalisten die naar het buitenland zijn uitgeweken. Buurland Thailand arresteerde deze week drie Myanmarese journalisten die, net als Min Nyo, voor de DVB werken. Zij werden bij een willekeurige huiszoeking opgepakt. De drie worden ervan verdacht dat zij illegaal het land zijn binnengekomen.

Het drietal zou zijn doorgegaan met het verspreiden van nieuws over Myanmar vanuit Thailand, en vanuit een kleine woning een nieuwsstudio runnen.

Levens in gevaar

DVB-directeur Aye Chan Naing vreest dat Thailand het drietal zal uitleveren aan Myanmar en verzoekt de Thaise regering om de journalisten te beschermen. “Hun leven is in groot gevaar als ze uitgeleverd worden”, aldus de directeur. Aye Chan Naing roept ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op om zich hard te maken voor de journalisten en druk uit te oefenen op de Thaise regering.

Het Myanmarese militaire regime gaat voorlopig onverminderd door met het vervolgen van journalisten. De junta wil voorkomen dat beelden van de repressie uitlekken naar de buitenwereld. Tijdens de gewelddadige acties van de Myanmarese ordetroepen zijn de afgelopen maanden minstens 781 burgers gedood, onder wie 52 kinderen.

