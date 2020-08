Musk gelooft het echt: De piramiden van Gizeh zijn gebouwd door aliens

Dat Elon Musk een grote fantasie heeft, is wijd en zijd bekend. Hij was degene die beweerde dat hij vóór 2060 maar liefst 1 miljoen mensen naar de planeet Mars zou brengen met zijn bedrijf SpaceX. Daarvoor zou een reuzeraket met 42 motoren worden ingezet. Die kreeg de naam BFR – ‘Big Fucking Rocket’. De plannen zijn inmiddels herzien, maar SpaceX slaagde er wel in om deze week twee astronauten veilig terug op aarde te krijgen na een verblijf van twee maanden in het internationale ruimtestation ISS. Zondag landde de capsule in de Golf van Mexico.

Misschien dat Musks fantasie door die gelukte ruimtemissie – de eerste bemande, commerciële ruimtevlucht ooit – met hem op de loop is gegaan. Want onlangs twitterde hij dat de piramiden van Gizeh bij de Egyptische hoofdstad Caïro gebouwd moeten zijn door buitenaardse wezens. Door aliens dus.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) 31 juli 2020

Dat vonden ze in Egypte niet zo leuk. Rania al-Mashat, minister van investeringen en internationale samenwerking in de Egyptische regering, reageerde meteen en nodigde Musk uit om naar Egypte te komen om de bouwwerken uit de Oudheid met eigen ogen te aanschouwen. “Ik bewonder uw werk en nodig u uit om samen met SpaceX te komen onderzoeken hoe de piramiden tot stand zijn gekomen en ook naar de tombes van de bouwers ervan te gaan, we zien uit naar uw komst”, schreef al-Mashat aan Musk.

Musk is overigens niet de eerste die vreemde (complot)theorieën over die geheimzinnige piramiden heeft. Hij kan er met zijn verstand waarschijnlijk niet bij dat deze BFP (‘Big Fucking Pyramids’) gewoon door mensenhanden zijn gebouwd. Of Musk op de uitnodiging zal ingaan, is nog niet bekend.

Lees ook:

Hoe Elon Musk zijn dromen waarmaakt, nu ook in de ruimte

‘Overmand door emoties’, was Elon Musk, oprichter van SpaceX na de succesvolle lancering van een bemande Crew Dragon.