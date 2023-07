Musk beperkt aantal tweets dat gebruikers kunnen lezen

Twitter introduceert limieten voor het aantal posts dat gebruikers op een dag kunnen zien. CEO Elon Musk heeft het over een ‘tijdelijke noodmaatregel’. Die is vooral gericht op grootgebruikers die tweets ‘scrapen’, wat betekent dat ze geautomatiseerd informatie van de site halen en analyseren.

Betalende of geverifieerde accounts, die een blauw vinkje hebben, kunnen voortaan op een dag maximaal 10.000 berichten bekijken. Voor bestaande niet-geverifieerde accounts en nieuwe niet-geverifieerde accounts komen de maximumaantallen op respectievelijk 1000 en 500 berichten te liggen. Musk had eerder zaterdag lagere aantallen genoemd, maar stelde die later op de dag bij.

Agressief

Volgens Musk zijn er honderden organisaties die ‘op een extreem agressieve manier’ data van Twitter scrapen. Eerder klaagde de Twitterbaas al over AI-bedrijven, zoals ChatGPT-bouwer OpenAI, omdat die op grote schaal data van Twitter zouden halen om hun taalmodellen te trainen. Die praktijken leiden volgens Musk tot grote drukte op het platform waardoor de dienstverlening voor reguliere gebruikers in het gedrang komt.

Hoelang de maatregelen zullen gelden, zei de Twitter-topman niet.

Op vrijdag had Musk al aangekondigd dat voortaan alleen gebruikers die zijn ingelogd tweets kunnen zien. Ook toen sprak hij van een “noodmaatregel om de plundering van data tegen te gaan”.

In de loop van zaterdag kampte Twitter tijdlang met een storing, waardoor tienduizenden mensen wereldwijd problemen hadden tijdens het gebruik van het socialemediaplatform. Het is niet duidelijk of de nieuwe maatregelen gerelateerd zijn aan die storing.

Lees ook:

Terwijl Twitter dealt met de grillen van baas Elon Musk ruikt de concurrentie kansen

Ruim een halfjaar is Elon Musk alweer eigenaar van Twitter. Voorlopig overleeft het platform de grillen van de nieuwe baas. Maar concurrenten ruiken kansen.