Murw geslagen Irakezen zijn het geloof in verkiezingen kwijt

Op rotondes en langs straten door heel Irak kijken politici op billboards en affiches neer op iedereen die langsloopt, in een uitnodiging aan alle passanten om zondag een stem op hén uit te brengen. Maar ondanks alle verkiezingsparafernalia die het land sieren zou de opkomst van deze parlementsverkiezingen wel eens onder de 44 procent kunnen duiken, de laagste in het Irak van na Saddam. Het gevoel dat verkiezingen niets zullen veranderen aan de status quo overheerst.

De verkiezingen stonden eigenlijk pas voor volgend jaar gepland, maar werden vervroegd als gevolg van gigantische demonstraties die twee jaar geleden begonnen. Het was een van de weinige toezeggingen van de regering aan de protestbeweging, die maandenlang demonstreerde tegen corruptie, het sektarische politieke systeem, werkloosheid, en de aftandse publieke voorzieningen.

De milities gaan hun eigen gang

Er werd hard opgetreden tegen de demonstranten; in de eerste drie maanden werden minstens zeshonderd mensen doodgeschoten en duizenden verwond door Iraakse veiligheidsdiensten en door Iran gesteunde milities. De woede van veel demonstranten richtte zich ook tegen de vergaande invloed van deze milities, die zich in 2014 aansloten bij de strijd tegen Islamitische Staat – de terreurgroep had toen bijna 40 procent van Irak in handen – en die zich inmiddels diep geworteld hebben in het Iraakse veiligheidsapparaat.

Eind 2019 braken er protesten uit tegen corruptie, de werkloosheid en de macht van de door Iran-gesteunde milities. Beeld AFP

Officieel staan ze onder het bevel van de Iraakse veiligheidsdiensten, maar in de praktijk gaan ze grotendeels hun eigen gang. In de afgelopen twee jaar zijn tientallen activisten, velen van hen nauw betrokken bij de protestbeweging, geliquideerd, vaak na bedreigingen vanuit de milities. En die lijken hun invloed nog verder uit te willen breiden; zo staat de leider van Kata’ib Hezbollah – een van de milities – op het stembiljet.

Het gevoel dat hun eisen – zoals het terugdringen van de milities – nog amper zijn ingewilligd, weerhoudt veel Irakezen ervan zondag te gaan stemmen. “Ik ga niet stemmen om deze status quo op enige manier te legitimeren”, zei student Ahmed al-Tannoury tegen nieuwszender Al Jazeera.

Nieuwe kieswet

Niet iedereen staat er zo in. Sommige jongeren die twee jaar geleden de straat op gingen voor een nieuw Irak koesteren nog de hoop dat dit ook valt te verwezenlijken in de politiek. Dankzij een nieuwe kieswet is het voor hen nu makkelijker om verkozen te worden; in plaats van op een partij moeten Irakezen zondag op individuele kandidaten stemmen. Ook is het aantal kiesdistricten verhoogd van 18 naar 83, wat de kansen moet verhogen van lokale kandidaten die een band hebben met hun eigen kiezers. Ook is een kwart van de zetels gereserveerd voor vrouwelijke kandidaten.

Maar of dit het politieke bestel wezenlijk zal opschudden is de vraag. Veel kandidaten die onderdeel zijn van het traditionele politieke establishment zijn al weken bezig hun achterban te mobiliseren, terwijl de kandidaten die voortkomen uit de protestbeweging waarschijnlijk het hardst geraakt zullen worden door de verkiezingsboycot van gedesillusioneerde Irakezen.

Al-Sadr

Het lijkt erop dat dezelfde politieke krachten die sinds 2003 stevig in het zadel zitten hun macht zullen behouden. De Sadristen, geleid door de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr, leiden een coalitie van verschillende partijen die nu een meerderheid in het parlement hebben, en lijken deze te behouden.

De beweging van de sjiitische Moqtada al-Sadr staat op winst. Beeld Reuters

Al-Sadr heeft een loyale achterban van miljoenen sjiieten – de religieuze meerderheid van het land – en is uitgesproken tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Irak; na de Amerikaanse inval in 2003 stond hij aan het hoofd van het ‘Mahdi-leger’ dat aanvallen uitvoerden op onder andere Amerikaanse troepen.

Hoewel ze over een trouwe achterban beschikken exploiteren de Sadristen, net als veel andere partijen, de armoede en het gebrek aan basisvoorzieningen om hun eigen electorale kansen nog een zetje te geven, en beloven burgers geld of een baan in ruil voor hun stem.

Als het Sadr lukt om een meerderheid in het parlement te behouden dan zal wie premier wil worden dat niet kunnen zonder de steun van het Sadristische blok. Dat zou de positie van de sjiitische geestelijke als politieke kingmaker nog verder verankeren.

