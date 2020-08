Muitende soldaten in Mali nemen de wapens op

Ook in Bamako zouden schoten gehoord zijn bij het kantoor van de premier. Waar president Ibrahim Boubacar Keita verblijft, is onbekend. Hij kwam in 2013 aan de macht bij presidentsverkiezingen, een jaar na de laatste staatsgreep in het land. Hij is nu aan zijn tweede termijn bezig, maar al maanden wordt er heftig gedemonstreerd en zijn aftreden geëist, omdat Mali in een volstrekte chaos verkeert.

Of er sinds nu sprake is van een nieuwe staatsgreep is onduidelijk. Vooralsnog spreekt iedereen over muiterij. De muiters zouden hoge officieren hebben vastgezet. Geruchten gaan dat enkele ministers, waaronder de premier, zijn opgepakt. Maar daar is geen bevestiging van.

Sinds het middaguur zijn er geen schoten meer gehoord. Wel zouden de twee toegangsbruggen in het noorden en zuiden van Bamako versperd zijn, maar onduidelijk is wie dat heeft gedaan. Het nationale televisiestation is niet bezet en zendt nog steeds uit. Overheidsgebouwen in de hoofdstad zijn geëvacueerd.

De muiterij kan ook gaan om de uitbetaling van achterstallige soldij, zo werd dinsdagmiddag gesuggereerd. Militairen in Kati willen hun loon en zetten die eis kracht bij met hun wapens. De legertop zou overleg voeren met de muiters. Er zijn nog geen signalen dat andere legeronderdelen zich aansluiten bij de militaire opstand in Kati, dat vijftien kilometer buiten de hoofdstad ligt.

Op Twitter verschenen er videootjes van legervoertuigen die onder luid gejuich van omstanders door de straten reden. De spanningen in het land zijn al maanden op een kookpunt. Het vertrouwen in de president is tot een dieptepunt gedaald.

Er is niet echt een alternatief voor de president

Een bemiddelingspoging van de presidenten van Niger, Ivoorkust, Ghana en Senegal, die persoonlijk naar Bamako vlogen eind juni om met Keita en de oppositie te praten, haalde niets uit. De protestbeweging M5, de naam verwijst naar de eerste grote demonstratie dag op 5 juni dit jaar, bestaat uit oppositiepartijen, religieuze groepen, studenten, werkloze jongeren en leerkrachten. Zij blijven het vertrek van Keita eisen.

Een alternatief voor Keita dient zich in het land niet echt aan. De M5-beweging wordt officieus geleid door de 66-jarige salafistische imam Mahmoud Dicko. Maar zijn agenda voor de toekomst blijft onduidelijk. Hij zegt ook geen bestuurlijke functie te willen bekleden.

Zorgen over de opstand zijn er wel. De vorige staatsgreep in 2012 begon ook in de garnizoensstad Kati en bracht toenmalig president Amadou Toumani Toure ten val. De chaos die het veroorzaakte leidde tot de opstand van de Toeareg, een bedoeïenenvolk in het noorden van het land uit de Sahara. Zij namen een groot deel van Mali in bezit, waaronder de oude stad Timboektoe. Het Franse leger kwam eraan te pas om de jihadistische Toeareg te verjagen.

Onder leiding van president Keita is het verval alleen maar toegenomen. Grote delen van het land zijn in handen van aan Al-Qaida en IS gelieerde terreurgroepen. Etnische spanningen en grootschalige moordpartijen tussen de diverse volkeren nemen hand over hand toe.

Het leger wordt verantwoordelijk gehouden voor slachtpartijen. De corruptie onder bestuurders, politici en overheidsambtenaren heeft ongekende proporties aangenomen. Economisch zit het land volledig aan de grond. De vraag is wat de militairen nu gaan doen.

