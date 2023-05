Moskou niet onder de indruk van drone-aanval: ‘Wij raken Kiev harder’

Moskou is dinsdagochtend onder vuur komen te liggen van een drone-aanval. Zeker twee personen raakten gewond, diverse gebouwen werden beschadigd. Volgens het Russische ministerie van defensie gaat het om de grootste drone-aanval sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. “Vanochtend heeft het Kiev-regime een terroristische aanval gelanceerd met onbemande vliegtuigjes op gebouwen in Moskou”.

Eerder deze maand was er al sprake van een drone-aanval boven het Kremlin waar Moskou Oekraïne eveneens de schuld van gaf, al ontkende Kiev dat in alle toonaarden. Volgens het ministerie van defensie in de Russische hoofdstad waren er bij de aanval van dinsdag maar liefst acht drones betrokken, maar werden ze stuk voor stuk uit de lucht geschoten door de luchtverdediging van de hoofdstad. Het Kremlin heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Geruststelling

De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, liet weten dat er twee mensen licht gewond raakten tijdens het afslaan van de aanval en dat de inwoners van twee woonblokken voor korte duur werden geëvacueerd. Toch overheerste met name de geruststelling in de verklaring van de burgervader. “In de vroege ochtend is er, door toedoen van een drone-aanval, lichte schade aangericht aan diverse gebouwen”, zo klonk het uit het gemeentehuis. “Niemand raakte serieus gewond.”

Desalniettemin is de drone-aanval opvallend omdat Moskou, gelegen op ruim duizend kilometer afstand van de Oekraïense grens, sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne slechts sporadisch onder vuur kwam te liggen. In tegenstelling tot de Russische grensregio’s die steeds vaker te maken krijgen met drone-aanvallen, bleef Moskou tot nog toe grotendeels buiten schot.

Vergeldingsactie

Hoewel Kiev zoals gebruikelijk bij aanvallen op Russisch grondgebied elke betrokkenheid ontkent of simpelweg niet reageert op het incident, volgt de aanval van dinsdagochtend op een barrage van raketten op de Oekraïense hoofdstad afgelopen maandag. Tijdens die ongebruikelijke aanval overdag kwam volgens de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, ten minste één persoon om het leven en op sociale media circuleerden beelden van inwoners die paniekerig over straat renden op zoek naar een schuilplek. Dat de drone-aanval op Moskou van dinsdagochtend een vergeldingsactie is voor de eerdere Russische aanval op Kiev, is daarom niet uitgesloten.

De reacties in Rusland op het voorval zijn vooralsnog hoe dan ook betrekkelijk kalm. In verschillende media klinkt weliswaar de roep om de Russische luchtafweer te versterken nu de nieuwe realiteit ook inhoudt dat er aanvallen op Russisch grondgebied plaatsvinden, maar desalniettemin overheerst onder Russische bloggers en in de staatsmedia vooralsnog vooral trots en bewondering.

Zo klonk het op het Telegram-kanaal van de populaire pro-oorlogsblogger Starshe Eddy (bijna 620.000 volgers) dat bij de ‘uitwisseling van explosies tussen Moskou en Kiev wij duidelijk leiden op punten’. Want: ‘Kiev werd veel harder geraakt’. Al maakte hij tegelijkertijd ook een voorzichtige kanttekening: ‘Moskovieten en gasten van de hoofdstad moeten zich nu wel ten volste realiseren dat de vijand zelfs Roebljovka kan bereiken’, zo refereerde hij aan de luxueuze buitenwijk van Moskou waar veel kopstukken van de politiek elite wonen en waar ook president Poetin een residentie heeft.

