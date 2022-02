Moskou kiest de-escalerende toon, maar Kiev reageert gereserveerd

Wellicht waren het nog de naweeën van Valentijnsdag, maar hoe dan ook kwam er voorzichtig verzoenende taal uit het Kremlin dinsdag. Tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die op bezoek was in Moskou, stelde Vladimir Poetin dat hij ‘uiteraard’ geen oorlog wil en dat hij ‘bereid’ is om met het Westen ‘het onderhandelingsspoor te volgen’ om de spanningen rondom Oekraïne te de-escaleren.

De lichte kentering in retoriek van de Russische president komt daags nadat het Witte Huis waarschuwde dat een Russische invasie van Oekraïne ‘elk moment’ kan beginnen. Poetins bescheiden handreiking volgde aan het eind van een dag die begon met de mededeling van het ministerie van defensie in Moskou dat een deel van de Russische troepen aan de Oekraïense grens was begonnen met terugtrekking richting hun thuisbases. Op beelden die niet direct te verifiëren waren, was te zien hoe tanks op treinen werden geladen en huiswaarts keerden.

Andere toon

Een dag eerder had buitenlandminister Sergej Lavrov ook al een andere toon aangeslagen toen hij Poetin in een georkestreerd tv-gesprek vroeg de dialoog voort te zetten. Volgens de topdiplomaat is Rusland erin geslaagd westerse regeringen ‘wakker te schudden’ en ‘bereidheid te creëren om tot serieuze onderhandelingen over te gaan’ over de eisen die Moskou opstelde. Het Kremlin wil onder meer dat de Navo stopt met uitbreiden naar het oosten en dat Oekraïne nooit lid wordt van het militaire bondgenootschap.

De verandering in retoriek van de Russische machthebbers maakte de weg vrij voor andere functionarissen en media om westerse leiders nog eens fijntjes te wijzen op hun veronderstelde hypocrisie en hysterie aangaande Rusland. Zo stelde Maria Zacharova, woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, dat “15 februari de geschiedenis ingaat als de dag waarop de westerse oorlogspropaganda mislukte. Vernederd en vernietigd zonder een schot te lossen.”

Ook Margarita Simonjan, hoofdredacteur van de Russische staatstelevisiezender RT, had op berichtenservice Telegram een ridiculiserende boodschap paraat. “We hebben iedereen laten zien wat we willen. Eerst wilden ze niet eens met ons praten over veiligheid, maar nu staat er een rij wachtenden om het uitzicht in Moskou te bewonderen.”

Diplomatieke opties

Een van die bezoekers was dinsdag Olaf Scholz die in het Kremlin ruim vier uur lang met Poetin sprak. Na afloop van dit tête-à-tête bevestigde de Duitse bondskanselier dat ‘de diplomatieke opties verre van uitgeput zijn’ en dat de terugtrekking van de eerste Russische troepen ‘een goed teken’ is.

Maar in Kiev reageerde de Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba terughoudend op de verandering van toon in Moskou: “We hebben hier één regel: wij geloven het pas als we het zien gebeuren.”

Voor zulke voorzichtigheid was ook behoorlijk wat grond. Want Poetin herhaalde dinsdag weer dat “wij het probleem (van Oekraïense toetreding tot de Navo, red.) nu willen oplossen. Als we wachten, kan het te laat zijn”. Ook zei hij dat Moskou ‘de ogen niet kan sluiten’ voor de manier waarop de Navo volgens hem de eigen veiligheid versterkt ten koste van anderen.

Bovendien nam het Russische parlement dinsdag een motie aan die Poetin oproept de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk in Oost-Oekraïne te erkennen als zelfstandige, onafhankelijke staten. Sinds 2014 maken pro-Russische separatisten in die regio’s de dienst uit.

Hoewel de motie niet bindend is, kan eventuele erkenning van de opstandige gebieden de aanleiding vormen voor een Russische inval, omdat de ‘zelfstandige’ staatjes vervolgens officieel om een militaire interventie zouden kunnen vragen. Maar zover is het nog niet, aangezien niet iedereen in Moskou voor erkenning van de rebellengebieden in de Donbas-regio is.

Zo is het ministerie van buitenlandse zaken tegen, en leek ook Poetin zich dinsdag tijdens de persconferentie met Scholz van de motie te distantiëren. “We zullen er alles aan doen om het probleem in Donbas op te lossen, maar dat zullen we allereerst doen op basis van de ongerealiseerde mogelijkheden binnen de Minsk-akkoorden”, zo stelde de president, verwijzend naar de nooit uitgevoerde afspraken die Moskou en Kiev in 2015 maakten over de toekomst van de regio.

