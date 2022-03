Moskou dreigt indirect met de inzet van biologische of chemische wapens in Oekraïne

Het Russische leger opende vrijdag luchtaanvallen met raketten op steden in het westen van Oekraïne, die tot nu toe gevrijwaard waren van het oorlogsgeweld. De vliegvelden bij Loetsk en Ivano-Frankivsk waren doelwit en de industriestad Dnipro.

Hierbij vielen diverse doden. Het lijkt erop dat de Russen de Oekraïense luchthavens onbruikbaar willen maken voor Oekraïense gevechtsvliegtuigen. Russische troepen zijn in dit deel van Oekraïne nog niet gesignaleerd.

Ondertussen neemt de druk op Kiev en de zuidelijke havenstad Marioepol toe. Marioepol is nog steeds van de buitenwereld afgesneden. Na tien dagen van hevige beschietingen en omsingeling zijn er inmiddels meer dan 1300 burgers gedood, meldde de Oekraïense vicepremier, Irina Veresjoek. Lichamen worden in massagraven begraven.

Uitgehongerde bevolking in Marioepol

Het Rode Kruis in de stad met 340.000 inwoners waarschuwt voor een zeer gespannen situatie waar honger en angst heersen. “Mensen vallen elkaar aan om aan voedsel te komen”, zegt Sacha Volkov van het Rode Kruis tegen het persbureau Associated Press. Veresjoek zei dat de stad in gijzeling is genomen door de Russen en voortdurend gebombardeerd wordt en met raketten wordt beschoten. Het is nergens meer veilig in Marioepol. De Russische troepen hongeren de bevolking uit, maar durven de havenstad niet in te gaan, want zonder overgave is dat te gevaarlijk.

Tegelijkertijd is er een nieuwe dreigende ontwikkeling gaande. Rusland krijgt steun van China bij de beschuldiging dat Oekraïne met hulp van de Amerikanen biologische wapens fabriceert in geheime laboratoria. Washington doet deze aantijging van Moskou af als de zoveelste complottheorie. Ook de Verenigde Naties zeggen hiervoor geen bewijs te hebben gezien.

In de Verenigde Staten wordt gevreesd dat dit de zoveelste operatie onder valse vlag kan inluiden van de Russen om de inzet van chemische of biologische wapens te rechtvaardigen. Op deze manier kunnen steden van hun burgers ontdaan worden, zonder man tot man gevechten van de deur tot deur, waar het Russische leger voor vreest.

Rusland heeft geen bewijs geleverd

China wees in een officiële verklaring erop dat de Verenigde Staten deze beschuldiging van Rusland niet kan afdoen als ‘nepinformatie’. Toch heeft Rusland geen enkel bewijs hiervoor geleverd. In China is een grote mediacampagne op gang gekomen die Washington verwijt biolabs in Oekraïne te hebben. Het leidde ertoe dat de kwestie vrijdagavond op de agenda van de VN-Veiligheidsraad terechtkwam, waar de drie betrokken landen elk een vetorecht hebben om beslissingen of veroordelingen te blokkeren.

De directeur van de CIA, William Burns toonde zich bij de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat donderdagavond erg bezorgd over deze ontwikkeling. “Rusland legt via deze campagne de basis voor een chemische of biologische aanval en geeft dan de Verenigde Staten of Oekraïne de schuld ervan.”

Het gebruik van chemische en biologische wapens is verboden. Rusland, China en Amerika hebben die conventie geratificeerd. Maar Moskou laat zich er weinig aan gelegen liggen. Het gebruikt deze wapens tegen de eigen burgers als ze zich tegen Moskou keren en had geen bezwaar toen Syrië ze inzette tegen opstandige steden.

Moskou verwijt de VS zelfs biologische wapens in Oekraïne te ontwikkelen die op etniciteit aanslaan.