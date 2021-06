‘Moordenaars Khashoggi in de VS opgeleid’

De vier zouden in het jaar voorafgaand aan de moord op de Washington Post-journalist paramilitaire training hebben gekregen, onder auspiciën van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. De opleiding werd gegeven door het private veiligheidsbedrijf Tier 1 Group, dat weer eigendom is van een Amerikaans private equity-bedrijf Cerberus. De eigenaars ervan hebben nog geen commentaar gegeven. Ook het Amerikaans ministerie liet weten niet te kunnen ingaan op ‘uitbestede militaire activiteiten’.

Het was de bedoeling dat de vier werden opgeleid tot lijfwachten van Saudische leiders, zoals Mohammad bin Salman, kroonprins van Saudi-Arabië, de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op de kritische journalist.

Khashoggi, een Saudisch staatsburger maar Amerikaans ingezetene die werkte als columnist voor de The Washington Post, werd in oktober 2018 vermoord en in stukken gehakt in het Saudisch consulaat in Istanbul waar hij door de Saudi's naar binnen was gelokt. Later bleek dat de kroonprins zelf de operatie zou hebben goedgekeurd.

Volgens de New York Times heeft een directeur van Cerberus de rol van zijn bedrijf in de opleiding van de van de moord verdachte personen bevestigd in sollicitatiegesprekken voor een hoge baan in het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, nog onder het presidentschap Donald Trump. De sollicitatieprocedure werd uiteindelijk ingetrokken.