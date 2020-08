Moordaanslagen op bekende activisten leiden tot protest in het zuiden van Irak

Na enkele gerichte moordaanslagen op bekende activisten, is in het zuiden van Irak grote onrust ontstaan. In de stad Basra gaan al dagen woedende demonstranten de straat op, die eisen dat de gouverneur opstapt. Vrijdag stak de menigte het lokale parlement van Basra in brand. Ook in de iets noordelijker gelegen stad Nasiriyah wordt geprotesteerd. Daar vernielden demonstranten dit weekend kantoren van politieke partijen. De veiligheidsdiensten treden hard op tegen de protesten.

Het is niet voor het eerst dat in Basra op grote schaal gedemonstreerd wordt. Hoewel in de zuidelijke regio veel olie aanwezig is, hebben corruptie en falend overheidsbeleid ervoor gezorgd dat desondanks veel mensen in Basra en omgeving in armoede leven. Al in 2018 gingen mensen massaal de straat op om aandacht te vragen voor hun verslechterde levensomstandigheden. Toen in het najaar van 2019 in heel Irak werd gedemonstreerd tegen corruptie, sloten ook zuidelijke steden als Basra en Nasiriyah zich bij de protesten aan.

De nieuwste protestgolf ontstond na de brute moord op Tasheen Osama, op vrijdag 14 augustus. De 30-jarige lokale activist werd met twintig geweerkogels doorzeefd. Hoewel de schutters niet konden worden geïdentificeerd en niemand de aanslag opeiste, gaan de demonstranten ervan uit dat pro-Iraanse milities verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Osama was uitgesproken in zijn kritiek op de milities, die volgens hem te veel invloed hebben in het corrupte politieke systeem van Irak. Ook Reham Yacoub, de 29-jarige arts en vrouwenrechtenactivist die nog geen week later werd vermoord, sprak zich vaak uit tegen de invloed van de milities. Zij zat in haar auto toen ze afgelopen woensdag door schutters op een motor onder vuur werd genomen. Drie anderen raakten bij die aanslag gewond.

Een boodschap voor alle moordenaars

Zaterdagavond laat bracht de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi een bezoek aan Basra, in een poging de gemoederen te bedaren. De minister-president beloofde er alles aan te zullen doen om degenen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de activisten te vinden en terecht te stellen. “Dit is een boodschap aan alle criminelen en moordenaars”, zei hij bij tegen de verzamelde menigte. “Dit is een nieuwe regering die werkt aan het tot stand brengen van de basisvoorwaarden voor veiligheid.”

Kadhimi is nog maar kort aan de macht. Hij trad aan in april, ter vervanging van premier Adil Abdul Mahdi, die vorig jaar november onder druk van de protesten plaats maakte. Kadhimi, een relatieve nieuwkomer in de Iraakse politiek, zegt de invloed van de pro-Iraanse milities in Irak te willen terugdringen. Eind juni gaf hij de antiterreurdienst de opdracht de basis van Kaitab Hezbollah, een van de meest invloedrijke milities, binnen te vallen. De actie werd in the New York Times geprezen door de Iraakse veiligheidsdeskundige Hashim al-Hashimi, een bekend criticus van Kaitab Hezbollah en aanverwante groepen. Korte tijd later werd Hashimi in Bagdad vermoord.

