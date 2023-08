Moord op presidentskandidaat past in reeks: ‘Criminelen willen zich mengen in verkiezingen’

De video’s op sociale media toonden blinde paniek. Buiten het schoolgebouw in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito klonken schoten, binnen doken mensen in paniek naar de grond. Het doelwit was Fernando Villavicencio, die 20 augustus een gooi naar het presidentschap van Ecuador wilde doen. Ondanks strenge bewaking werd hij drie keer in het hoofd geschoten.

President Guillermo Lasso wist op X, voorheen Twitter, minder dan een uur na de aanslag al wie verantwoordelijk was. ‘De georganiseerde misdaad is heel ver gegaan’, zei hij. ‘Maar het hele gewicht van de wet zal op ze vallen.’

Kort daarna leek hij gelijk te krijgen. Op X verscheen een video van een groep zwaargewapende mannen die zichzelf Los Lobos (De Wolven) noemen. Uit naam van hun leider ‘Pipo’ eisten ze de verantwoordelijkheid op: “Telkens als corrupte politici hun beloftes niet nakomen als ze geld van ons hebben ontvangen, zullen ze worden uitgeschakeld”, waarschuwde een gemaskerd bendelid.

Het is onduidelijk of die beschuldiging aan het adres van Villavicencio klopt. Ze doet denken aan de in Mexico gebruikelijke videoboodschappen van bendes, vol beschuldigingen aan het adres van politici en journalisten.

Kruisvaarder tegen corruptie

De aanslag op de presidentskandidaat heeft Ecuador volledig verlamd. De 59-jarige Villavicencio leek kansloos voor de verkiezingszege, maar hij was desalniettemin een bekende naam. Als journalist maakte hij naam als kruisvaarder tegen corruptie en als luis in de pels van opeenvolgende presidenten. Vooral de linkse populist Rafael Correa, president tussen 2007 en 2017, moest het vaak ontgelden.

Het leverde hem vaak grote problemen op. In 2012 klaagde Correa hem aan wegens laster en in 2014 sloeg hij op de vlucht toen hij tot achttien maanden cel werd veroordeeld wegens het publiceren van vertrouwelijke informatie. In 2017 vroeg hij politiek asiel aan in buurland Peru. Later keerde hij terug en werd parlementariër. Mei dit jaar, toen president Lasso het parlement ontbond om een afzettingsprocedure wegens beschuldigingen van verduistering te ontlopen, stelde Villavicencio zich kandidaat.

Ook als kandidaat zei Villavicencio corruptie hard te willen bestrijden. Enkele dagen geleden zei hij nog in een interview dat hij binnenkort de resultaten van een onderzoek naar illegale handel tussen oliebedrijven en de regering van Rafael Correa bekend zou maken.

De aanslag is een enorme klap voor Ecuador, dat al jaren in een diepe crisis is gedompeld. Sinds 2018 valt het land met achttien miljoen inwoners ten prooi aan drugsgeweld. Bendes maken gebruik van de explosief gestegen vraag naar cocaïne, die in buurlanden Peru en Colombia wordt geproduceerd.

Ook de economie draait slecht. Voedselprijzen en werkloosheid zijn sterk gestegen en Covid-19 raakte het land genadeloos hard. Het leidde vorig jaar tot een uittocht van honderdduizenden Ecuadoranen, die geen toekomst meer zien in eigen land. Demonstraties uit onvrede over president Lasso werden door de veiligheidsdiensten hard neergeslagen.

Afschuw

Buiten Ecuador is met afschuw gereageerd op de moord. Dodelijke aanslagen op kandidaten zijn niets nieuws in de regio. In 1994 werd in Mexico Luis Donaldo Colosio doodgeschoten, die hoogstwaarschijnlijk de presidentsverkiezingen dat jaar zou hebben gewonnen. In Ecuador volgde Jaime Hurtado in 1999. En in Argentinië mislukte vorig jaar nog een aanslag op vicepresident Cristina Kirchner.

Relatief nieuw is echter de criminele component. Kandidaten in Latijns-Amerikaanse landen worden bij verkiezingen steeds vaker het doelwit van drugsbendes. In Mexico werden tijdens de campagne in 2018 maar liefst honderdtwintig kandidaten vermoord, van wie het gros volgens de autoriteiten door de georganiseerde misdaad.

“Criminelen proberen zich te mengen in de verkiezingen, omdat ze weten dat ze op die manier greep op de maatschappij kunnen krijgen en hun belangen beter kunnen beschermen”, zei de eerder dit jaar overleden Mexicaanse veiligheidsanalist Alejandro Hope.

Ook Ecuador wordt, met de moord op Villavicencio, nu op keiharde wijze met die realiteit geconfronteerd. Er gaat een regionale dreiging van de aanslag uit: criminele organisaties willen en kunnen tot op het hoogste niveau de democratie hun wil opleggen.

