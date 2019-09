Moord op journalist Kuciak galmt nog altijd na in Slowakije

De Slowaakse premier Peter Pellegrini heeft dinsdag ternauwernood een motie van wantrouwen overleefd. Aanleiding voor de vertrouwensstemming zijn recente onthullingen die zijn regeringspartij Smer in verband brengen met een zakentycoon met maffiose banden, Marian Kocner.

De oligarch is de spin in het web van de affaire. Kocner zit momenteel vast op verdenking van het opdracht geven tot de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vrouw Martina Kusnirova. Kuciak deed vlak voor hij in februari 2018 werd vermoord onderzoek naar de financiële handel en wandel van Kocner en diens banden met de Italiaanse maffiagroepering ’Ndrangheta en diverse Slowaakse politici.

De echo sterft niet weg

In de afgelopen weken raakte de zaak-Kocner in een stroomversnelling. Gelekte telefoonberichten wijzen erop dat verschillende regeringsfunctionarissen, onder wie voormalig premier Robert Fico, Kocner meermalen ontmoetten. Fico stapte in maart 2018 zelf op onder druk van massale straatprotesten naar aanleiding van de moord op Kuciak en zijn vrouw. Ook de minister van binnenlandse zaken en de hoofdcommissaris van politie moesten destijds het veld ruimen.

De echo van de moord op Kuciak lijkt met de nieuwe onthullingen nog lang niet weg te sterven. Eerder deze maand stapte onderminister van justitie Monika Jankovska ook al op, nadat speciaal aanklagers naar buiten hadden gebracht dat zij meer dan duizend berichten met Kocner had uitgewisseld. Twee openbaar aanklagers moesten eveneens hun biezen pakken vanwege veronderstelde banden met de tycoon.

Geen tijd om adem te halen

Ondertussen komt de regering van Pellegrini steeds verder in het nauw. Vorige week verloor de premier zijn meerderheid in het parlement toen twee leden van een van zijn coalitiepartners opstapten. Hoewel Pellegrini voor zover bekend niet in contact stond met Kocner, riepen oppositiepartijen op tot een motie van wantrouwen nadat de premier in eerste instantie had geweigerd onderminister Jankovska op eigen initiatief te ontslaan.

Dankzij de steun van de onafhankelijke kandidaten overleefde Pellegrini de stemming van dinsdag. Tijd om opgelucht adem te halen heeft hij niet. Vrijdag staat in de straten van Bratislava een grote demonstratie tegen de regering op de rol. Ook is de politie nog altijd bezig met het ontsleutelen van Kocners telefoon.

De tot voor kort onbekende advocaat Zusana Caputová maakt de grootste kans bij de presidentsverkiezingen die zaterdag in Slowakije worden gehouden. De Slowaken lijken genoeg te hebben van de oude elite die in verband wordt gebracht met de moord op een onderzoeksjournalist.