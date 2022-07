Moord op Abe schokt Japan, waar zwaar geweld zeldzaam is

Op videobeelden en foto’s is een vreemd wapen te zien, dat op de grond ligt nadat Shinzo Abe vrijdag in de stad Nara van dichtbij werd doodgeschoten. De twee buizen, die met tape aan elkaar verbonden lijken, doen eerder denken aan een zelf geknutseld geweer dan aan een professioneel wapen.

Dat is niet vreemd, want het is bijzonder moeilijk om in Japan een vuurwapen te kopen. Voor de jacht is het wel mogelijk, met bijbehorende vergunningen, maar die wapens moeten thuis gedemonteerd worden. En voordat een Japanner een geweer of pistool kan kopen, moet hij of zij examens afleggen en onderzoeken ondergaan, onder meer naar het mentale welzijn.

Het is onbekend of de dader, de 41-jarige Tetsuya Yamagami, dergelijke tests en onderzoeken heeft afgelegd. Bij een huiszoeking bij de voormalige marinier zijn meerdere zelfgemaakte wapens gevonden, wat erop wijst dat hij die niet op een legale manier kon verkrijgen. De schutter is opgepakt maar een motief voor de moord is nog niet bekend.

Weinig vuurwapengeweld

Het aantal doden door vuurwapengeweld in Japan ligt, wereldwijd bezien, bijzonder laag. De afgelopen jaren kwam het cijfer van doden door vuurwapens in Japan zelden boven de tien, en dat op een bevolking van 125 miljoen mensen. In Nederland, met een veel kleinere bevolking, overleden 32 mensen in 2020 door vuurwapengeweld.

Zelfs de Japanse georganiseerde criminaliteit, de Yakuza, maakt niet vaak gebruik van vuurwapens, en zeker niet in het openbaar. Op het ongeoorloofd gebruik en bezit van de wapens staan strenge straffen. Al met al klopt het beeld dat in de media soms wordt geschetst van Japan niet echt met de realiteit: in één scène in de film Kill Bill van Quentin Tarantino vallen in Tokio meer doden door geweld dan daar in werkelijkheid in vele jaren geteld worden.

De meeste Japanners komen zelden in aanraking met openlijke geweldpleging en het is heel normaal dat politici en andere bekende personen zich zonder veel beveiliging op straat wagen. Zeker in campagnetijd, zoals nu in Japan waar zondag verkiezingen voor het Hogerhuis zijn.

Politieke moorden in Japan zijn zeer zeldzaam in de moderne geschiedenis. In 1960 werd de leider van de Socialistische Partij, Inejiro Asanuma, door een rechts-nationalist gedood met een samurai-zwaard. In 2007 werd burgemeester Itchi Ito van Nagasaki vermoord door een man die boos was vanwege een niet verleende bouwvergunning.

Hoofdrolspeler op het wereldtoneel

De schok in Japan is nu des te groter omdat Shinzo Abe niet zomaar een bekende politicus was. Met zijn lange regeerperiode, in 2006/2007 en daarna van 2012 tot 2020, groeide hij uit tot de meest vooraanstaande politicus in Japan, waar premiers elkaar in de regel vaak snel afwisselen. Abe was bovendien tamelijk uitgesproken in zijn opvattingen, in een politieke cultuur waarin dat niet altijd gebruikelijk is.

Ook in de regio en zelfs op het wereldtoneel werd Abe een hoofdrolspeler. Hij was de eerste buitenlandse leider die Donald Trump bezocht toen die gekozen was tot president van de Verenigde Staten. In Oost-Azië vervulde hij een rol die alleen vergelijkbaar is met die van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in ongeveer dezelfde periode. Wereldwijd hebben regeringsleiders en staatshoofden hun medeleven betuigd met Abe's nabestaanden en met alle Japanners.

Lees ook: Shinzo Abe (1954–2022) was een geliefd en controversieel politicus

De Japanse ex-premier Shinzo Abe is vrijdag vermoord tijdens een bezoek aan de stad Nara. Wie was hij?