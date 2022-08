Montenegro wil nog meer profiteren van sigarettensmokkel

Als je land dan toch al de spil is in een omvangrijk netwerk van sigarettensmokkel, kun je er maar beter een graantje van meepikken. Dat moet de gedachte zijn geweest bij de minister van financiën van Montenegro, Aleksandar Damjanovic. Hij bereidt een wet voor die regelt dat het Balkanland in beslag genomen sigaretten voortaan kan verkopen.

“We stellen eerst een deadline aan de eigenaren. Als zij de sigaretten niet komen halen, kunnen we een openbare veiling organiseren”, zei Damjanovic tijdens een kabinetsvergadering. “Zo kunnen we tussen de 15 en 20 miljoen euro verdienen.”

Navo-lid en EU-kandidaat Montenegro is al sinds begin jaren negentig het centrum van illegale sigarettenhandel op het continent. Tabak wordt daarbij ingevoerd en als sigaretten in nepverpakkingen van bekende merken weer uitgevoerd. Maar liefst 21 van de 26 opslagbedrijven in de havenstad Bar zijn bedoeld voor tabak, blijkt uit officiële cijfers.

Onderzoekers stelden vast dat zo’n omvangrijk netwerk onmogelijk kan bestaan zonder medeweten of actieve deelname van op zijn minst de douane.

Verbranden in een aluminiumsmelterij

Italiaanse onderzoeksrechters toonden al in 2008 aan dat de sterke man en de huidige president van het 660.000 inwoners tellende land, Milo Djukanovic, aan de wieg stond van deze lucratieve handel. Hij gaf dat later ook toe, maar zei dat hij de opbrengst gebruikte om los te komen van zijn vroegere bondgenoot, de Servische president Slobodan Milosevic.

Dat is precies de reden dat het Westen Djukanovic zijn gang liet gaan, zei een voormalige Amerikaanse ambassadeur vorig jaar tegen de Kroatische krant Vecernji List. Djukanovic heeft als president geen uitvoerende macht meer, maar de sigarettensmokkel tiert nog welig in Bar.

De regering kondigde vorig jaar een verbod aan op de opslag van tabak. Premier Dritan Abazovic bracht in mei een bezoek aan de haven, toen daar 145.000 pakjes illegale sigaretten waren geconfisqueerd. Hij sprak toen voor het eerst over een plan om die te veilen.

Er kwam meteen internationale kritiek: de regering weet immers niet wat er in de sigaretten zit, kan niet uitsluiten dat ze nog gevaarlijker zijn dan reguliere sigaretten en pleegt bovendien inbreuk op het merkrecht. Tot nu toe wordt in beslag genomen tabak daarom vernietigd, in een aluminiumsmelterij in de hoofdstad Podgorica, conform internationale richtlijnen.

Premier Abazovic is zich van dit laatste bewust. “Ons daaraan houden zou onze internationale integriteit in versterken, maar toch zullen we een soevereine beslissing nemen. Het is belangrijk dat de burgers weten dat we deze zaak serieus benaderen.”