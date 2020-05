Mondmaskers zijn het nieuwe wc-papier in België

Al na een paar uur waren veel Belgische stoffenwinkels afgelopen maandag door hun voorraden elastiek heen. Nu het dragen van een mondkapje sinds deze week verplicht is in het Belgische openbaar vervoer, loopt het storm in de stoffen- en fourniturenzaken.

Twee weken geleden beloofde de Belgische regering elke inwoner een mondmasker en twee filters te bezorgen om zich aan de nieuwe coronamaatregelen te houden. Maar omdat die nog op zich laat wachten, zetten veel Belgen zichzelf achter hun naaimachine. De regering bombardeerde stoffenzaken zelfs tot essentiële winkels. Daardoor mochten ze deze week al open, een week eerder dan de rest.

Naaiketen Veritas, met meer dan honderd winkels in België, hoopt zijn assortiment eind volgende week weer te hebben aangevuld. Het bedrijf verwacht komende maand een miljoen extra linten en elastieken te verkopen. “Normaal doen we daar drie jaar over”, zei ceo Corneel Demaeyer tegen De Standaard. “Mondmaskers zijn het nieuwe wc-papier.”

De jukbeenderen vrij

Online circuleren verschillende naaipatronen om zelf een mondkapje te maken. Zo is er het rechthoekige, officieel goedgekeurde patroon van het ministerie van volksgezondheid, maar ook een iets eleganter model dat de jukbeenderen vrij laat, van het universitair ziekenhuis Antwerpen.

Officieel geldt een omgeknoopte sjaal ook als mondkapje, maar veel Belgen blijken liever voor een echt – al dan niet modieus – masker te gaan. Steeds meer modemerken bieden hun klanten daarom bijpassende mondkapjes aan bij een nieuwe outfit.

Want niet alleen in het openbaar vervoer, ook in apotheken, supermarkten en op straat zijn mondkapjes duidelijk in opmars. Die trend zal vermoedelijk doorzetten. Ook in winkels en op andere plekken waar afstand houden moeilijk is, wordt het dragen ‘sterk aanbevolen’, zei premier Sophie Wilmès deze week.

Dat zorgt wel weer voor nieuwe problemen. Probeer maar eens te liplezen door zo'n katoenen kapje. "Als een groot deel van de bevolking mondmaskers begint te dragen, zal dat voor onze leerlingen problemen opleveren", zei directrice Inneke Zimmerman van dovenschool KI Woluwe tegen de VRT. De school maakte daarom een speciaal patroon met doorzichtig ‘venster’ van lamineerplastic, dat inmiddels ook te downloaden is op de speciale site van het ministerie van volksgezondheid. Het is afwachten of de vele thuisnaaiers dit patroon even enthousiast zullen omarmen.

