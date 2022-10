Mondkapjesplicht in Duitsland: zorgminister wil wel, twijfel bij deelstaten

Omdat het aantal coronabesmettingen in Duitsland hard oploopt kunnen mondkapjes op veel plekken snel weer verplicht worden. Gezondheidsminister Karl Lauterbach wil dat de deelstaten in actie komen en adviseert mondkapjes in binnenruimtes zoals winkels, museums en restaurants. “De besmettingsgolf die nu opkomt, stopt niet vanzelf. Je moet reageren”, zei hij woensdag.

Mondkapjes zijn nog altijd in het hele land verplicht in de trein, het ziekenhuis of bij de huisarts. Toch kiezen veel Duitsers er daarnaast voor om vrijwillig een mondkapje op te zetten bij een bezoek aan de supermarkt, of bij een groot evenement. Het land voerde al vroeg tijdens de pandemie een plicht in, en veel Duitsers zien het dragen van een mondkapje als een effectieve manier om zichzelf en anderen te beschermen tegen het virus.

De ziekenhuisopnames namen met 50 procent toe in een week

Of dat voldoende is staat ter discussie nu de besmettingscijfers in het land weer oplopen. Het land meldt dagelijks gemiddeld weer meer dan 100.000 nieuwe besmettingen. Gealarmeerde gezondheidsorganisaties, zoals de Duitse vereniging voor ziekenhuizen, riepen deze week daarom op tot het uitbreiden van de mondkapjesplicht. “We zien een toename van 50 procent in vergelijking met vorige week”, zei directeur Gerald Gass over het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis belandt. “We zien momenteel een gigantische verschuiving.”

Toch is gezondheidsminister Lauterbach niet in staat om eigenhandig de maatregelen te verscherpen. Het coronabeleid wordt namelijk grotendeels overgelaten aan de zestien deelstaten.

Zij kunnen deze herfst zelf beslissen of, en wanneer, zij de mondkapjesplicht uit willen breiden naar (de rest van) het openbaar vervoer, horeca, scholen en openbare binnenruimtes. De lappendeken van maatregelen die daardoor in het land kan ontstaan bleek de afgelopen twee jaar een uitdaging voor de federale regering. “Ik doe een beroep op de deelstaten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen”, zei Lauterbach.

Oktoberfest, een 'zelfgemaakte ramp’

Het Oktoberfest, dat dit jaar voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie weer gevierd werd, leidde deze herfst al tot een conflict tussen de deelstaat Beieren en de gezondheidsminister. Volgens Lauterbach heeft het Oktoberfest bijgedragen aan de oplopende besmettingscijfers – hij noemde het evenement ‘een zelfgemaakte ramp’. Beieren weigerde zich te houden aan de maatregelen die de minister adviseerde: testen en afstand houden. Oktoberfest-bezoekers plaatsten op sociale media foto’s van drukke feesttenten met het bijschrift: ‘Proost, Karl Lauterbach!’

Niet alle deelstaten wuiven de adviezen van Lauterbach weg. Gezondheidssenator Ulrike Gote van Berlijn kondigde woensdag aan dat zij volgende week een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes wil voorleggen aan de Berlijnse Senaat. “Het oplopende aantal infecties zet momenteel een te grote druk op ons gezondheidssysteem”, verklaarde zij. Ook de omringende deelstaat Brandenburg overweegt de mondkapjesplicht uit te breiden.

