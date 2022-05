Moldavische president ziet EU-kandidaatschap als ‘vuurtoren in deze verschrikkelijke storm’

Europese leiders praten in juni

Charles Michel, de voorzitter van de vergadering van lidstaten, de Europese Raad, heeft woensdag in Brussel het voorstel voor een ‘Europese geopolitieke gemeenschap’ gelanceerd. Kandidaat-lidstaten die nog niet in alle aspecten voldoen aan de eisen die Brussel stelt, moeten geleidelijk aan steeds meer inspraak krijgen, is zijn idee. “Het is nu alles of niets”, zei Michel. “De onderhandelingen over vergroting hebben zich daardoor eindeloos uitgestrekt, en nu zijn er alweer nieuwe aanvragen van Oekraïne, Moldavië en Georgië.”

Michel zegt dat hij het onderwerp in de week heeft gelegd bij de nationale leiders, die er in juni over gaan vergaderen.