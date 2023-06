Moldaviërs dromen van EU-lidmaatschap: ‘Ik denk dat we echt een kans hebben’

Alex Dubcaec is geboren en getogen in het Moldavische dorp Sarata-Galbena. Binnenkort doet hij eindexamen aan het plaatselijke Lyceum. Daarna zal hij uitvliegen, naar Roemenië eerst en later verder, naar Duitsland misschien. Hij weet ook al zeker hoe het daarna gaat: hij zal bedrijfskunde studeren en daarna terugkeren, naar Moldavië. “Dan ben ik zakenman.”

Het is een plan zoals de meeste van zijn vrienden hebben. Het eerste deel althans, waarin ze weggaan. Terugkeren zit niet bij iedereen in de planning. Logisch: “Hier is voor ons nu niets te halen”, zegt Dubcaec. Er is geen werk, er is geen geld. In Sarata-Galbena wonen, zo zegt hij, alleen nog maar kinderen en ouden van dagen.

Maar als hij is afgestudeerd, over een paar jaar, zal dat anders zijn. Dat hoopt hij. Maia Sandu, de president van Moldavië, heeft haar inwoners beloofd dat Moldavië in 2030 lid zal worden van de Europese Unie. Een jaar geleden werd het tegelijk met Oekraïne kandidaat-lid. Er zal nog veel moeten veranderen voor het echt klaar is om mee te draaien, maar Dubcaec heeft hoop. “Dat bijna 50 Europese leiders elkaar in Moldavië gaan ontmoeten, is goed nieuws. Ik heb het gevoel dat we echt een kans hebben.”

‘Europese familie’

Hij heeft het over de bijeenkomst in de Moldavische hoofdstad Chisinau, die donderdag plaatsvindt. Bijna vijftig regeringsleiders uit allerlei Europese landen komen bij elkaar om openlijk hun steun te betuigen aan Oekraïne en ook aan buurland Moldavië. Dat land hoort nu ook bij de ‘Europese familie’, zoals EU-leiders tegenwoordig best vaak zeggen. Dat zijn geen loze woorden: het betekent ook dat de EU nu bijvoorbeeld bijdraagt aan wegen en bruggen in Moldavië.

De R34, die vanaf de hoofdstad Chisinau door Sarata-Galbena naar Roemenië voert, wordt zo met Europese steun opgeknapt. Sinds een week liggen de laatste kilometers er glanzend bij, met diepzwart asfalt en pico bello verkeersborden, die kaarsrecht staan te wachten op de grote verkeersstromen die pas zullen langskomen als de hele weg kuilvrij is.

Dat zal nog wel een paar jaar duren. ‘Moldova European 2030’ staat er aan het begin van dat laatste stuk, dat loopt naar de nieuwe brug over de Prut, de rivier die Moldavië van Roemenië scheidt. Een pontonbrug nog, die ooit moet worden vervangen door een betonnen exemplaar. Maar dat Moldavië letterlijk bruggen bouwt naar de Europese Unie, was een week geleden uitgebreid in het Moldavische journaal.

Nu staan de grenswachten er trots bij de vlaggenmast waarop de Moldavische vlag naast die van de EU wappert, alsof het al 2030 is. Ze hebben een grenskantoor en computerapparatuur van de Amerikaanse regering gekregen en controleren iedere sporadisch passerende auto met denderende passie. ‘Kofferbak open, paspoort graag.’

Over de Prut, de rivier die Moldavië van Roemenië scheidt, loopt een pontonbrug die ooit moet worden vervangen door een betonnen exemplaar. Beeld Bart Friso

Pensioenen

Ooit zal dat niet meer hoeven. Dan kunnen mensen uit Moldavië zó doorrijden naar Portugal als ze dat willen. Dat hopen althans de inwoners van Sarata-Galbena. De vernieuwing heeft hun deel van de weg nog helemaal niet bereikt, maar ooit zal ook dit misschien het geval zijn. Zo wenst de 71-jarige Zinaida Butkova, gepensioneerd lerares, dat ze de dag nog zal meemaken waarop de pensioenen in Moldavië naar Europees niveau getrokken zullen worden.

Butkova komt in haar beste kleren net uit de onlangs gerenoveerde orthodoxe kerk. Daar was ze om afscheid te nemen van de priester, die onlangs overleed en nu ligt opgebaard. De begrafenisdienst zal op dezelfde dag zijn als de bijeenkomst van Europese leiders.

Ze is opgetogen over de berichten over de honderden miljoenen die sinds vorig jaar worden gestoken in de opbouw van grensbewaking, gezondheidszorg, corruptiebestrijding, elektriciteit, wegen en gebouwen, al heeft ze de indruk dat het geld voorlopig vooral wordt uitgegeven in de hoofdstad.

“Ik ben heel dankbaar voor de Europese steun”, zegt haar dorpsgenoot Vladimir Marvu, vier jaar ouder dan zijzelf. “Ik hoor dat er van alles gebeurt. Maar ik merk niet direct dat de EU Moldavië nu ook financieel steunt, ik denk dat je daarvoor in Chisinau moet zijn.”

Politieke gemeenschap De Europese Politieke Gemeenschap is vorig jaar opgericht als overlegorgaan tussen de EU-landen en hun buurlanden. Een jaar geleden in Praag kwam ze voor het eerst bijeen. Toen waren er veertig regeringsleiders. Donderdag in Chisinau zijn 47 landen vertegenwoordigd, voornamelijk omdat ook Europese ministaatjes deelnemen. Ook de Oekraïense president Zelensky wordt verwacht. Hij zal een toespraak houden, net als de Nederlandse premier Rutte, één van de langst zittende regeringsleiders van Europa.

Lees ook:

