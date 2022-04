Moldavië vreest Oekraïne-oorlog ingezogen te worden

Voor de derde dag op rij kwamen er woensdag meldingen van explosies in Transnistrië, een pro-Russisch deel van Moldavië dat sinds de jaren negentig semi-onafhankelijk is. Het ministerie van binnenlandse zaken meldde dat er op een dorp in Transnistrië geschoten werd vanuit buurland Oekraïne, nadat er eerst enkele drones over het gebied waren gevlogen. In het dorp, Cobasna, zou een groot munitiedepot zijn, maar dat zou niet zijn geraakt. Niemand raakte gewond.

De autoriteiten in het strookje land, dat voor de helft grenst aan het westen van Oekraïne, meldden maandag en dinsdag ook al aanslagen. Maandag werd het hoofdkwartier van de staatsveiligheidsdienst aangevallen in ‘hoofdstad’ Tiraspol, en dinsdag werden twee radiomasten beschadigd door explosies.

Nepaanvallen

Wie verantwoordelijk is voor de aanvallen is onduidelijk. Volgens Transnistrië zit Oekraïne achter de aanvallen, maar dat land beschuldigt Rusland ervan zogenaamde ‘valse vlag-operaties’ uit te voeren in de regio – nepaanvallen om een Russisch ingrijpen in het gebied te rechtvaardigen. Het Kremlin meldde erg bezorgd te zijn over de incidenten in Transnistrië. Volgens het Russische persbureau RIA zei het Russische ministerie van buitenlandse zaken dat het een scenario wil voorkomen waarin Moskou zich met de zaak moet bemoeien.

Zo'n interventie is niet helemaal denkbeeldig. De Russen hebben al zo'n 1500 militairen in het gebied, dat zich in 1990 van de net onafhankelijk geworden Sovjetrepubliek Moldavië afscheidde. Die afscheiding werd semi-permanent na een korte grensoorlog in 1992, die eindigde in een bestand dat sindsdien door Russische 'vredestroepen’ wordt gehandhaafd. De Russische president Poetin heeft al vaker gezegd dat hij alles zal doen om Russisch-sprekende inwoners van ex-Sovjetrepublieken, zoals die in Transnistrië, te beschermen.

Oekraïne vreest dat Rusland Transnistrië vooral wil gebruiken als bruggenhoofd om Oekraïne vanuit het westen aan te vallen. Nog maar enkele dagen geleden zei een hoge Russische militair dat het Moskous doel is om niet alleen de oostelijke regio Donbas in te nemen, maar ook de hele zuidelijke Zwarte-Zeekust van Oekraïne. Dat leek ook al aan het begin van de oorlog het plan, maar het Oekraïense leger weet een Russisch offensief langs de kust vanuit het oosten al twee maanden tegen te houden. Als de Russen ook vanuit Transnistrië en dus vanuit het westen kunnen aanvallen, wordt het een stuk moeilijker voor de Oekraïners om stand te houden. Dan komt alsnog de grote havenplaats Odessa in gevaar.

Moldavië maakt zich intussen grote zorgen over de recente ontwikkelingen op zijn grondgebied. Het land kraakt al onder een enorme toevloed van een half miljoen vluchtelingen uit Oekraïne, en vreest nu voor verdere instabiliteit. De pro-Europese president Maia Sandu waarschuwde woensdag dat haar land snel zijn leger moet moderniseren om zo de eigen veiligheid en defensie te kunnen waarborgen.

